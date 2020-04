Wieder normaler Betrieb in Wertstoffhöfen

Schkeuditz/Taucha

Die schrittweise Wiedereröffnung der Wertstoffhöfe auch für Privatpersonen hat im Landkreis Nordsachsen ja bereits begonnen. Nach dem Grünschnitt sollen ab Dienstag, den 14. April auch wieder alle anderen Abfälle abgegeben werden können. Nach Ostern aber werden laut Landratsamt auch die Sperrmüllsammlungen wieder aufgenommen. Dabei seien aufgrund der Corona-Infektionsgefahr die erforderlichen Mindestabstände und Hygienevorschriften einzuhalten. Ebenso bittet die Untere Abfallbehörde darum, grundsätzlich zu überlegen, ob die Entsorgung des Sperrmülls dringend erforderlich ist oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.

Erst zum Termin rausstellen

Die Standplatz-Sammlung in Schkeuditz-Wehlitz findet am 17. und 18. April statt., die weiteren Termine folgen wie im Abfallkalender ausgewiesen. In Tauchas Ortsteilen war die halbjährliche Straßensammlung noch vor der Corona-Krise durchgeführt worden. Lediglich die Standort-Sammlungen in der Ernst-Barlach-Straße (20./21. März) und auf der Festwiese (4. April) waren ausgefallen. In Taucha und Schkeuditz ist die Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH für die Sammlungen zuständig. Deren Geschäftsführerin Anke Dusi bittet nun darum, dass der Sperrmüll nicht Tage vorher, sondern zu den Terminen rausgestellt wird. Den Tauchaern stünde nach Ostern wieder vollständig auch zur Abgabe von Sperrmüll der Wertstoffhof in der Matthias-Erzberger-Straße zur Verfügung. Ebenfalls nun wieder vollwertiger Anlaufpunkt für die Schkeuditzer Belange ist der Wertstoffhof im Güterverkehrszentrum Radefeld. Weitere Informationen im Internet unter www.asg-nordsachsen.de.

Von Olaf Barth