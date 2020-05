Leipzig

Die derzeitige Corona-Situation stellt uns alle vor gewaltige Herausforderungen. Wochenlange Schließzeiten und nun die schrittweise Rückkehr in die Schulen, stets unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln, sind ein Vorgang, der einmalig ist in unserem Bildungswesen. Dafür gibt es keinen Plan, alles ist ein vorsichtiges Herantasten und Ausprobieren. Dennoch gilt es nun, besonnen zu bleiben und Verständnis aufzubringen. Verständnis für Schüler, Eltern und Lehrer.

Der Brief einer wütenden Mutter, der in der Leipziger Volkszeitung veröffentlicht wurde, zeugt jedoch leider von gar keinem Verständnis. Stattdessen liest man haltlose Kritik, stupide Vorwürfe und altgediente Klischees gegen alle Lehrer. Der Brief ist ein Schlag ins Gesicht aller Lehrer und ein Frontalangriff.

Art der „Beschwerde“ ist unangemessen und geschmacklos

Ich bin mir sicher, dass das nicht so stehen bleiben kann. Diese Art der „Beschwerde“ ist unangemessen und anmaßend oder schlicht: geschmacklos. Sicher gibt es immer, auf allen Seiten, schwarze Schafe, die aber nicht herhalten können für eine derartige pauschale Verurteilung der gesamten Lehrerschaft. Daher möchte ich an alle, die so denken, sagen: Liebe Eltern, es reicht! Nehmt eure Verantwortung wahr!

Ich habe großes Verständnis für all jene Eltern, die sich in der derzeitigen Krise allein gelassen, die sich unverstanden und auch überfordert fühlen. Vielen Lehrern geht es genauso. Liebe Eltern, wir sind auch nicht nur Lehrer, wir sind auch Mütter, Väter, Geschwister und Großeltern. Wir kennen die aktuelle Situation zu Hause und wissen, wie schwierig es ist. Doch dies rechtfertigt nicht, dass manche Eltern derart ihre Fassung verlieren und die Lehrer angreifen und öffentlich diffamieren, wie es in diesem Brief geschehen ist.

Wir kennen unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag

Liebe Eltern, Sie können uns glauben: Wir sind nicht Lehrer geworden, um auf der faulen Haut zu liegen, um wochenlang Sommerferien zu haben oder um Ihnen das Leben schwer zu machen. Wir sind Lehrer geworden, weil wir allen Kindern die bestmögliche Entwicklung zuteil werden lassen wollen. Wir möchten jedes Kind optimal fördern, denn jedes Kind hat es verdient, dass man es liebt und wertschätzt und bestens auf das Leben vorbereitet. Das ist unser Berufsethos, den wir auch während der letzten Wochen nicht aus den Augen verloren haben.

Glauben Sie uns, wir handeln auch jetzt nach diesem Prinzip. Wir kennen die Situationen in unseren Schulen. Wir kennen unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Veto von Eltern oft bereits beim Hochladen von Hausaufgaben

Und „JA“ – da es bislang keine Standardisierung gibt, was unter anderem die Nutzung digitaler Medien betrifft, und Schulen sowie Elternhäusern auch nicht alle erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, finden sich in der Umsetzung des „Homeschoolings“ gravierende Unterschiede. Der Freistaat Sachsen stellt hierfür zwar die eine oder andere Lernplattform zur Verfügung und verweist bei deren Nutzung auf eine „gelockerte“ Datenschutzverordnung, dennoch bleiben Restzweifel bei vielen Eltern, die bereits beim Hochladen von Hausaufgaben ihr Veto einlegen, von Videokonferenzen mal ganz abgesehen. So tauchen in der derzeitigen Praxis oft Hürden auf, die es nicht nur Eltern, sondern vor allem auch Lehrern schwermachen, ihre Arbeit befriedigend zu erledigen.

Bei aller Kritik sollte jedoch immer im Interesse des Kindes gehandelt und dementsprechend geplant werden. Dass Schule und Schulleitung bei der Unmenge an Vorgaben und Auflagen natürlich neben den zu beschulenden Kindern auch an die Lehrerschaft und deren Gesundheit denken sollten, muss nicht diskutiert werden.

Vorwürfe und Verallgemeinerungen nicht zielführend

Sicher können wir über Maßnahmen an der Schule diskutieren, über Planung, Unterricht und Lehrmethoden, aber das kann nur sachlich, konstruktiv und verständnisvoll geschehen. Mit Vorwürfen, Anschuldigungen und Verallgemeinerungen kann man seinem Ärger sicher Luft machen, zielführend scheint dies aber nicht.

Anmerkung: Der Name des Verfassers des offenen Briefes ist der Redaktion bekannt. Ebenso wie die Mutter bat er aber um Anonymität.

