Wird das Essen an Leipziger Schulen durch Corona teurer?

Höhere Preise sind in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie. Nun könnte es auch die Schulspeisung treffen. In den vergangenen Tagen hat die Stadt Leipzig Briefe an alle Schulen geschickt und auf eine mögliche Preissteigerung bei der Essensversorgung ab dem 15. Juni hingewiesen. Die Schulen wurden gebeten, die Informationen an die Eltern weiterzugeben. Das erklärte Martina Menge-Buhk vom Referat Kommunikation aus dem Rathaus am Freitag auf LVZ-Anfrage.

Hintergrund seien verschärfte Anforderungen und Hygienekonzepte. „Die Essensausgabe funktioniert anders, sie dauert länger – teils werden die Assietten direkt in die Klassenräume gebracht“, sagte Menge-Buhk. Sie betont: Das Ganze ist noch nicht in Sack und Tüten. Zurzeit prüft die Stadt, ob eine Erhöhung mit Bezug auf die Allgemeinverfügung überhaupt möglich ist. Sollten die Preise tatsächlich steigen, rechnet die Stadt mit einer Anhebung um maximal 50 Cent pro Tag und Kind. Bislang übernehme die Stadt die Mehrkosten. Wie hoch genau diese ausfallen, stehe noch nicht exakt fest.

Von bm