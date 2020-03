Wochenmärkte, Einkaufsdienst, Bibi-Ausweise – Mittelsachsen und der Coronavirus am Dienstag

Region Döbeln/Mittelsachsen

Bis Redaktionsschluss blieb die Stadt Döbeln am Dienstag dabei: Der Wochenmarkt am Mittwoch findet statt. „Wir gehen davon aus, dass das möglich ist. In den erlassenen Allgemeinverfügungen haben wir nichts Gegenteiliges gefunden“, sagte Thomas Mettcher, Sprecher der Stadt Döbeln. Im Sächsischen Staatsministerium für Soziales (SMS) und im Innenministerium sieht man das ganz anders. Der Pressesprecher des SMS, Andreas Friedrich, schickte eine unter beiden Ministerien abgestimmte Antwort zur Frage, ob Durchführung und Besuch von Wochenmärkten noch möglich sind. „ Wochenmärkte sind seit dem 23. März von den Ausgangsbeschränkungen betroffen, deshalb ist deren Durchführung nicht mehr möglich. Auf Wochenmärkten ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Passanten nicht möglich. Zudem werden Wochenmärkte intensiv von älteren Menschen frequentiert.“

Lesen Sie auch: Wegen Corona: Waldheim sagt Wochenmarkt ab

Dazu wiederum Döbelns Sprecher Thomas Mettcher: „Wir werden den Besuch des Wochenmarktes regulieren, den Zulauf einschränken. Dafür sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort. Die Stände sind weiter auseinandergezogen. Es gibt nur Frischeware.“

Lesen Sie auch: Corona: REWE Leisnig liefert Lebensmittel nach Hause – und wer noch?

Die Landtagsabgeordnete der Linken, Marika Tändler-Walenta, bietet einen Lebensmitteleinkaufsdienst an. Bestellungen können telefonisch unter 03431/71 00 45 abgegeben werden. Die Auslieferung erfolgt mittwochs und sonnabends zunächst für folgende Kommunen: Döbeln, Hartha, Leisnig, Roßwein, Waldheim, Großweitzschen, Ostrau und Zschaitz-Ottewig. „Wir möchten in der Corona-Krise vor allem nicht-mobilen Menschen zur Seite stehen“, so Tändler-Walenta.

Lesen Sie auch: Waldheimer Tanzperlen wollen in der Coronakrise helfen

Die Döbelner Stadtbibliothek am Lutherplatz informiert darüber, dass alle Bibliotheksausweise kostenfrei bis zum Ende der Schließzeit verlängert werden. Eine solche Verlängerung erfolgt auch für die Rückgabetermine. Allen Döbelner Bürgern, die keinen Bibliotheksausweis haben, bietet die Stadtbibliothek an, sich kostenfrei bis zum Ende der Schließzeit anzumelden. So besteht auch für diese Döbelner die Möglichkeit, sich Medien wie eBooks und eAudios in der Onlinebibliothek LIESA auszuleihen. Wer möchte, kann sich per E-Mail (stadtbibliothek@doebeln.de) melden – dabei den Namen, die Anschrift und das Geburtsdatum angeben. Die E-Mail-Anfragen werden von der Stadtbibliothek nach Eingang bearbeitet. Die Interessierten erhalten nach Freischaltung ihres Zugangs eine Benachrichtigung ebenfalls per E-Mail. Für Fragen sind die Mitarbeiterinnen zurzeit von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, telefonisch unter der Nummer 03431/71 03 35 erreichbar.

Von Olaf Büchel