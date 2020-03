Wochenmarkt auch in Seitenstraßen, kein WLAN mehr im Hauptbahnhof – die Dienstags-Lage in Leipzig

Leipzig

Nach der Ankündigung von Umweltminister Wolfram Günther ( Bündnis 90/Die Grünen), unter bestimmten Voraussetzungen wieder Wochenmärkte zuzulassen, wartet die Stadtverwaltung auf genaue Regelungen dazu. Das erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg nach der Sitzung des Leipziger Krisenstabs am Dienstag. „Wir planen jetzt so, dass wir am Freitag den Wochenmarkt öffnen können“, erklärte Hasberg. Denkbar sei eine Entzerrung des Marktes, etwa über eine Ausdehnung in die Seitenstraßen. Auf mehrere Wochentage auszuweichen, sei wegen der Wochentaktung der Händler an Standorten in verschiedenen Städten derzeit keine Option. Zu einzelnen Stadtteilmärkten gibt es bisher noch keine Überlegungen. „Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Wochenmarkt am Freitag“, so Hasberg. Bereits jetzt und auch weiterhin möglich seien Einzelverkaufsstände – zum Beispiel vor Supermärkten.

Verdopplungsrate geht zurück

Mit Stand von Montag Abend gab es in Leipzig 323 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Personen – am Vortag waren es 319. Insgesamt 25 Patienten werden stationär am St. Georg behandelt – vier davon intensivmedizinisch (Vortag: 23). Zusätzlich werden in Leipzig vier schwer erkrankte Italiener betreut. „Die Verdopplungsrate geht derzeit spürbar zurück“, erklärte Hasberg. Derzeit verdoppelt sich die Zahl der Infizierten alle fünf bis sechs Tage. „Das ist ein guter Trend“, so der Sprecher. „Ob dieser Trend auf die ergriffenen Maßnahmen zurückzuführen ist – dazu lässt sich derzeit keine valide Aussage treffen.“ 1703 Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz.

Baumärkte im Fokus des Ordnungsamtes

Mit Blick auf die Vorgaben aus der Allgemeinverfügung zeigt sich die Stadt weitgehend zufrieden. Am Sonntag waren 120 Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz, um zu kontrollieren, inwieweit sich die Bürger an die Regelungen halten. „Es gab nur einzelne Verstöße und einzelne Anzeigen“, erklärte Hasberg. „Meist funktioniert es durch Ansprachen und Ermahnungen.“ Stärker beobachtet werden soll die in vielen Baumärkten eingeführte Praxis, Artikel online zu bestellen und dann vor Ort abzuholen. „Teilweise bilden sich dann dort wieder Schlangen“, konstatierte Hasberg. „Das soll nicht sein.“ Hygiene- und Abstandsregeln müssten auch dort eingehalten werden.

Hauptbahnhof schaltet WLAN ab

Indes habe sich der WLAN-Hotsport im Hauptbahnhof auch zu einem echten Hotspot entwickelt, so Hasberg. „Das WLAN dort wird jetzt abgeschaltet, um Menschenansammlungen zu verhindern.“

Mehr Schutzkleidung für Gesundheitsamt und Feuerwehr

Die Materiallage bei Schutzkleidung und Masken hat sich verbessert – allerdings zunächst nur mit Blick auf die Ausrüstung bei Gesundheitsamt und Feuerwehr. Die Obdachlosenunterkünfte verzeichnen einen spürbaren Zulauf. Die Angebote, etwa die zusätzlichen Container in der Torgauer Straße, würden angenommen, sagte Hasberg.

Hinweis: In einer ersten Textversion war von 313 infizierten Personen die Rede. Dabei handelte es sich um eine falsche Zahl.

Von Björn Meine