Zufluchtsort Kleingarten – ein Stück Freiheit in Corona-Tagen

Leipzig

Sonne, frische Luft, angenehme Frühlingstemperaturen – wohl dem, der in der „heimlichen Hauptstadt“ der Kleingärtner eine eigene Parzelle bewirtschaften kann. 270 Anlagen mit etwa 39 000 Parzellen gibt es in Leipzig. Gerade über Ostern nutzen viele ihre Oase, um in den Corona-Tagen mit all ihren Einschränkungen ein Stück Freiheit zu genießen. Die LVZ schaute im Verein der Kleingärtner „Am Kärrnerweg“ in Stötteritz sowie in der „Erholung“ in Connewitz vorbei.

Barbara und Jens-Peter Merkel stehen – im gebührenden Abstand - für ein Schwätzchen über den Gartenzaun gern bereit. Quelle: André Kempner

„Der Rasen ist gemäht, viele Beete vorbereitet – Ostern können wir es uns gemütlich machen“, erzählt Jens-Peter Merkel, der „Am Kärrnerweg“ sein kleines Paradies hat. Ostereier hängen am Baum, die „Solar-Hühner“ sammeln Energie zum Leuchten. Und vielleicht wird auch der Enkel bei einem Spaziergang mal kurz vorbeischauen?

Wasserhähne bleiben meist noch zu

„Die Bäume sind zurückgeschnitten, das Hochbeet mit Erde gefüllt, die Laube aufgeräumt – jetzt warten wir aufs Wasser“, erzählt Thomas Semler, der es sich mit seiner Frau Sylvia am Wochenende gemütlich machen will. Die Fässer zum Gießen seien zwar mit Regenwasser gefüllt, fürs Kaffee kochem müssen sich die Kleingärtner aber einen Kanister von daheim mitbringen. Der Grund dafür ist ganz einfach: In den meisten Anlagen sind die Wasserleitungen noch abgestellt. Das sorgt durchaus für Unmut.

Peter Kanis, der Vorsitzende des Vereins der Kleingärtner "Am Kärrnerweg", kommt derzeit kaum zur Ruhe. Es häufen sich Anfragen von Familien, die einen Garten pachten wollen. Quelle: André Kempner

Doch das Anschließen ist nicht ohne: „Ich kann nicht garantieren, dass die vorgeschriebenen Abstände dabei eingehalten werden und sich dabei niemand mit dem Corona-Virus ansteckt. Passiert was, dann müssen wir dafür haften“, erklärt Peter Kanis, der Vereinschef „Am Kärrnerweg“. Dort gibt es 450 Parzellen – die Pächter müssten alle anwesend sein, weil beispielsweise Wasseruhren eingebaut werden, Rohre kaputt gegangen sind und viele Reparaturen notwendig sind. Die Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen erlaube aber nur das Betreten der eigenen Parzelle. Wann das Wasser angestellt wird, entscheide jeder Verein selbst. Ein guter Gärtner habe ohnehin mindestens ein Wasserfass an der Laube, so Kanis.

Vereinsgaststätte bietet Lieferservice an

Improvisieren ist daher angesagt. Das beherrschen auch Nicole und André Rauschenbach, die die Gaststätte „Am Kärrnerweg“ im Februar 2020 übernommen haben. Momentan kann das Paar dort keine Gäste bewirten. „Ich war im Katastrophenschutz, bei der Berufsfeuerwehr, und auch beim Hochwasser im Einsatz. Da habe ich gemerkt, wie wichtig die Versorgung für alle Hilfskräfte ist“, erzählt der 40-Jährige. Die Rauschenbachs haben daher einen Lieferdienst für Hausmannskost etabliert, den vor allem viele ältere Leute der Umgebung, aber auch die Kleingärtner selbst nutzen. Gut 250 Portionen am Tag werden so verteilt. „Die Polizei bekommt Kaffee sogar umsonst“, so Rauschenbach. Ihn freue es besonders, dass der Zusammenhalt unter den Leuten größer geworden ist. „Jetzt stellt sich heraus, wer hilft und wer die wahren Freunde sind.“

Nicole und André Rauschenbach dürfen ihre Gaststätte derzeit nicht für Gäste öffnen. Deshalb haben sie einen Liefer- und Abholdienst etabliert, der auch von älteren Menschen der näheren Umgebung genutzt wird. Quelle: André Kempner

Bei jungen Leuten nimmt Interesse für Gärten zu

Und auch junge Leute interessieren sich wieder mehr für einen Garten. Schon seit zwei Jahren hält der Trend an, der mit der Corona-Krise einen weiteren Schub bekam. „Das freut mich, weil es ja viele Ältere bei uns gibt, die ihre Gärten schweren Herzens aus Altersgründen aufgeben müssen. Seit der Corona-Krise habe ich jede Woche fünf bis sechs Anfragen“, sagt Vereinschef Peter Kanis. Von den 450 Gärten in Stötteritz sind derzeit 20 zu haben. Mindestens zehn gehen jetzt wohl rasch weg.

In der „Erholung“ an der Richard-Lehmann-Straße im Leipziger Süden ist hingegen von gut 280 Gärten keiner frei. „Im Moment stehen schon 29 Anwärter auf der Warteliste“, erzählt Dieter Schott, der den Vorstand leitet. „Viele junge Leute sind hierhergezogen und möchten gerne einen Garten bei uns.“ Das sei zwar erfreulich, aber derzeit sei eben nichts möglich. Wohl dem, der einen Garten nutzen kann: „Ich bin schon seit Montag im Garten der Eltern“, erzählt ein junger Mann namens Steven, der die Tochter, die nicht in den Kindergarten gehen kann, betreut. Die Partnerin daheim arbeitet im Homeoffice, da kommt das schöne Wetter gerade gelegen.“

Stadtverbandschef: Anlagen in Wohngebieten besonders begehrt

Beim Verband der Kleingärtner wurde der neuerliche Run ebenfalls registriert: „Mich haben in den letzten Tagen fünf junge Familien kontaktiert, die einen Garten suchen – alle in Wohngebieten wie Schleußig“, so Leipzigs Stadtverbandschef Robby Müller. Die Anfragen wurden an die Vereine weitergeleitet. „Pächterwechsel sind momentan allerdings nicht möglich, weil aufgrund der Einschränkungen weder Schätzungen noch Begehungen stattfinden können.“ Dennoch sei die Situation sehr unterschiedlich. Die größte Anlage Leipzigs „An der Dammstraße“ habe gar keine freien Gärten. „Auch in Plagwitz, wo es keine Kleingartenanlage gibt, könnte ich sofort 2000 Gärten verpachten, weil die Leute gerne in ihrem Quartier bleiben wollen“, so Müller. Im Leipziger Osten und Südosten hingegen sei einiges frei. In bestimmten Bereichen, wie im Vernässungsgebiet der Parthe, blieben ohnehin viele Parzellen ungenutzt.

Von Mathias Orbeck