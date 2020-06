Zuschuss an 2200 Leipziger Solo-Selbstständige ausgezahlt

Leipzig

Allen Unkenrufen zum Trotz legt das Leipziger Programm zur Unterstützung von Solo-Selbstständigen offenbar eine Punktlandung hin. Mit Stand vom 10. Juni waren im Rathaus 2579 Anträge auf den einmaligen Zuschuss von bis zu 2000 Euro eingegangen, teilte Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) auf Nachfrage mit. Davon seien 2200 bewilligt und umgehend ausgezahlt worden. 153 befanden sich noch in der Bearbeitung, 140 wurden abgelehnt. In 86 Fällen hätten die Betroffenen ihren Antrag selbst wieder zurückgezogen.

Schon 4,222 Millionen Euro überwiesen

Genau 4,222 Millionen Euro zahlte die Stadt bis zu diesem Datum aus, fuhr Albrecht fort. „Das lässt vermuten, dass unser Budget von fünf Millionen Euro ausreichen wird.“ Wie berichtet, läuft die Antragsfrist seit 18. Mai und noch bis zum 30. Juni 2020. Die Kommune will mit dem Programm verhindern, dass sich Solo-Selbstständige wegen des Wegbrechens von Aufträgen in der Corona-Krise arbeitslos melden müssen und in Hartz IV landen.

Im Stadtrat war aber lange umstritten, wie viele Leipziger das Programm nutzen würden. Ob Kosmetikerin, Fliesenleger, freischaffende Musikerin oder Schauspieler – auf 12 000 bis 20 000 wurde die Zahl der hier wohnenden Solo-Selbstständigen geschätzt. Inzwischen zeige sich, dass das Kultur- und das Wirtschaftsdezernat mit ihrer Prognose ganz gut lagen, meinte Albrecht. 41 Prozent der Anträge seien aus den Bereichen Kunst und Musik gestellt worden, 59 Prozent „aus den klassischen Handwerksberufen“. Vor der Pandemie hatten die Betroffenen ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 2750 Euro im Monat.

Auch die lokale Wirtschaft sei tief verunsichert über die Zukunftsaussichten, sagte der Bürgermeister. „Für die Zeit nach Corona müssen jetzt neue Konzepte her.“ Sein Dezernat kümmere sich besonders um das Thema Ausbildung. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Lehrstellen in Leipzig um über 500 gesunken (etwa 20 Prozent).

„Positiv ist, dass sich viele Jugendliche breiter aufstellen, neben einem Studium auch eine Ausbildung im Handwerk oder der Industrie in Erwägung ziehen.“ Um dabei behilflich zu sein, veranstaltet das Referat Beschäftigungspolitik am 25. Juni von 19 bis 20 Uhr erstmals einen Livestream im Internet, bei dem sich Ausbildungsbetriebe wie BMW, BBG Bodenbearbeitungsgeräte, Helios Kliniken und die Stadtverwaltung vorstellen. Mehr Infos: www.leipzig.de/berufsorientierung

Von Jens Rometsch