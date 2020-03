Bernsdorf

In Sachsen sind zwei weitere Menschen am Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich um Patienten aus Bernsdorf im Landkreis Zwickau, wie das Gesundheitsministerium in Dresden am Montag mitteilte. Zuerst hatte die „Freie Presse“ berichtet. Damit gibt es im Freistaat bisher drei Covid-19-Opfer. Der erste Tote im Zuge der Coronavirus-Pandemie war am vergangenen Freitag ein Patient im Landkreis Bautzen.

Von dpa