Zwenkauer See: Neues Caféhaus nach zwei Tagen wieder dicht

Zwenkau

Gerade einmal zwei Tage lang hatte das Caféhaus Sibylla Augusta mit Wiener Charme und Schick am Kap in Zwenkau auf. Am Freitag war die feierliche Eröffnung, am Samstagabend wurde wegen der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gleich wieder geschlossen.

Positives Signal für die Zeit nach der Krise

„Die Schließung war ja vorauszusehen, dennoch wollte ich die Eröffnung durchziehen und ein positives Signal für die Zeit nach der Krise setzen“, erklärt Günter Bauer. „Vor allem am Samstagmittag waren wir gut besucht.“ Der Logistik-Unternehmer betreibt ein paar Schritte weiter auch das Restaurant Türkenlouis an der Seepromenade, das schon Tage vorher zugemacht worden war.

Nur zwei Tage war auf. Quelle: Kempner

Die Resonanz auf das neue gastronomische Angebot am Hafen sei in der kurzen Phase sehr positiv gewesen. 150 000 Euro hat Bauer in das Café mit Wiener Charme und Seeblick investiert, auch in seine eigene Kaffeerösterei. „Bisher beziehen wir unseren Kaffee aus Indien und Thailand, aber wir arbeiten gerade daran, besonders aromatische vietnamesische Kaffeebohnen zu bekommen“, so Bauer.

Virus stoppt Aktivitäten mit Publikumsverkehr

Ein Tässchen des exklusiven Wachmachers können Besucher künftig auf dem Plüschsofa unter dem Porträt der namensgebenden Markgräfin Sibylla Augusta (1675–1733) genießen. Sie war die Ehefrau von Ludwig Wilhelm und regierte nach dessen Tod von 1707 bis 1727 die Markgrafschaft Baden-Baden. Ludwig Wilhelm wiederum, durch seine Erfolge im Kampf gegen die oft militärisch stark überlegenen Osmanen bekannt geworden, ging als „Türkenlouis“ in die Historie ein. Der Badener Günter Bauer bringt nicht nur kulinarische Spezialitäten aus seiner Heimat an Kap, sondern auch ein Stück Geschichte.

Günther Bauer und Katy Bergholz vor dem Bild der namensgebenden Markgräfin Sibylla Augusta. Quelle: Kempner

Das Coronavirus hat jedoch alle Aktivitäten mit Publikumsverkehr gestoppt. „Jetzt ist alles eingemottet, und wir stärken uns für die Zeit, wenn alles wieder normal läuft“, so Bauer. „Unser Personal ist fest angestellt und bleibt momentan zu Hause, wir haben Kurzarbeitergeld beantragt.“ Für viele andere, die in der Gastronomie Aushilfsjobs haben, ist die persönliche Situation weniger rosig.

Ärger über Bürokratismus der Stadt

So positiv und optimistisch er an die Eröffnung seines Cafés ging, so ärgerlich findet Bauer das Verhalten der Stadt Zwenkau in Bezug auf die geplante Eröffnung eines Verkaufsstandes hinter dem Caféhaus. Dort sollten Eis, Getränke und Grillspezialitäten an Fahrradfahrer und Spaziergänger verkauft werden. Entsprechend der aktuellen Gebührensatzung, auf deren Einhaltung die Verwaltung pocht, verlangte die Stadt für eine knapp zehn Quadratmeter große Hütte inklusive eines kleinen Freisitzes pro Quadratmeter und Monat 31,41 Euro Nutzungsgebühr. Der Gesamtgebührenbescheid hätte sich von April bis Oktober auf 2264,03 Euro belaufen. „Wir halten die Gebühren angesichts des Existenzkampfes in der Gastronomie für maßlos überzogen und wirtschaftlich unzumutbar“, findet Bauer und hat seinen Antrag zurückgezogen. „Mit Unterstützung für eine touristische Erschließung hat das nichts zu tun.“ Sondernutzungsgebühren könnten jedoch nur dann ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ein überwiegend öffentliches, ausschließlich gemeinnütziges oder allgemein förderungswürdiges Interesse vorliegt, heißt es in der Begründung der Stadt.

Von Gislinde Redepenning