Neun Wochen dauerte für die Kitas der zweite Corona-Lockdown. Seit kurzem wissen die Erzieherinnen und Erzieher in Sachsen, dass alle ihre Kinder am Montag zurückkehren. Wie bereiten sie sich vor? Und finden sie das überhaupt gut?

Maskenpflicht in den Gängen – und Eltern dürfen ohnehin nur in Ausnahmefällen wie einer Eingewöhnung mit rein: Andrea Barke, Leiterin der „Prisma“-Kita der Volkssolidarität, bringt die Aushänge am Eingang auf einen neuen Stand. Quelle: André Kempner