Zwischen Picknick und Schutzverordnung – Klosterpark Altzella fährt wieder hoch

Altzella

Der Klosterpark singt und klingt wieder. Am Mittwoch durften Besucher zwischen den altehrwürdigen Mauern im Grünen Stefan Wehys Harfenklängen lauschen. Die Stühle zum Platznehmen sind dafür extra weit auseinandergestellt worden – so, wie es das aktuelle und auf derzeit geltenden Coronaschutzverordnung aufbauenden Hygienekonzept eben vorschreibt. Die Saison in Altzella hat längst begonnen. Die Corona-Krise hat Spuren hinterlassen. Doch die Besucherzahlen im Klosterpark sind trotz der Einschränkungen gut.

Kräuterwochenende kann stattfinden

Seit dem vergangenen Jahr gibt es den einmal im Monat singenden und klingenden Klosterpark. Das Angebot erfreut sich eines wachsenden Publikums. Genauso wie das Kräuterwochenende, ein Angebot, mit dem der Klosterpark wächst, kann am 18. und 19. Juli stattfinden. „Das ist ein Konzept, bei dem sich Leute nicht an Ständen tummeln, sondern zu einzelnen Veranstaltungen gehen können, für die sie sich vorher auch anmelden müssen“, erklärt Veranstaltungsmanagerin Juliane Schikade. So habe man auch den Überblick über die Personenzahl.

Allein, wie die Verpflegung im Klostercafé gehandhabt wird, wisse man noch nicht. Mit dem aktuellen Hygienekonzept gäbe es keine Möglichkeit, die Gäste mit etwas anderem als Kräuterkeksen zu verköstigen. Dafür fehlt das Personal. Auch deshalb ist man im Kloster gespannt auf die neue Coronaschutzverordnung, die nach dem 29. Juni gelten wird. „Entsprechend schnell müssen wir dann handeln“, erklärt Juliane Schikade mit Blick auf die bis zum Veranstaltungstag verbleibende Zeit.

Keine Blumen- und Gartenschau in diesem Jahr

Kurzfristig läuft im Moment das meiste. Wo sonst auf Monate hinaus alles geplant ist, heißt es nun abwarten. Und schnell reagieren. Für alle Veranstaltungen funktioniert das nicht. Die beliebte Blumen- und Gartenschau aus dem Frühjahr beispielsweise kann nicht einfach umgeplant und vielleicht im Herbst angeboten werden. „Das ist ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand, der uns normalerweise das ganze Jahr begleitet.“ Der Ausfall hat auch finanzielle Lücken gerissen. Doch insgesamt sei der Klosterpark ganz gut dabei – weil die Besucher kommen, die sich gern draußen aufhalten.

Umdenken und viel ins Freie verlegen

Und im Kloster versucht man, sich darauf einzustellen. „Wir müssen jetzt in ganz andere Richtungen denken“, sagt Juliane Schikade. „Und dabei kommen ganz schöne Projekte heraus, die wir dann schnell umsetzen müssen. Das macht auch Spaß, weil wir gezwungen sind, unsere Schranken aufzubrechen.“ Die Heilpflanzen- und Kräuterkochkurse beispielsweise werden zu großen Teilen ins Freie verlegt und im Kräutergarten stattfinden.

Auch das Klosterpicknick am 2. August steht weiter auf dem Programm. Wie genau es stattfinden kann, muss abgewartet werden. „Ob wir dann Kreise auf den Rasen sprühen oder mähen müssen, werden wir sehen. Wir hoffen auf eine etwas lockerere Verordnung.“ Für die Sommerferien gibt es auch einen Plan. Da kooperiert der Klosterpark mit anderen Schlössern und Burgen unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ und lädt Familien zu einer Art Rallye ein, bei der Geschichte erlebt werden kann. Und vielleicht gibt es im Herbst sogar doch noch einen Mittelaltermarkt, der im Frühjahr auch hatte ausfallen müssen. Versprechen kann Juliane Schikade aber nichts. Momentan spiele man nur mit dem Gedanken. Und wartet auf neue Coronaschutzverordnungen.

Von Manuela Engelmann-Bunk