Es ist grundsätzlich unhygienisch, in Zeiten von Corona möglicherweise gefährlich: Mehrfach sind Männer durch Leipzig gezogen und haben Passanten und Polizei bespuckt. Ein 31-Jähriger habe am Donnerstag zunächst in Reudnitz-Thonberg eine Mutter bepöbelt und angespuckt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann habe angeben, an Covid-19 erkrankt zu sein. Das Gesundheitsamt entschied, dass der Polizeibekannte auf Corona getestet werde. Das Ergebnis fiel negativ aus, teilte die Polizei am Abend mit.

Am Freitagnachmittag gab es einen ähnlichen Fall im Zentrum-Süd. Ein Mann sei pöbelnd durch die Innenstadt gezogen, habe auch gegen Autos getreten, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der LVZ. Die hinzugerufenen Beamten legten dem Mann einen Mundschutz an, auch ein Rettungswagen war im Einsatz.

Schon am Dienstag hatte ein 37-Jähriger Reisende am Hauptbahnhof mit Desinfektionsmitteln besprüht und „Allahu Corona“ gerufen, so die Bundespolizei.

Von jhz