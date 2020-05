Leipzig

Jeder Tag kann nur so gut werden wie die Nacht zuvor“ sagt man. Denn nur, wer gut schläft, bleibt gesund, fit und leistungsfähig. Und das ist gerade jetzt, in diesen herausfordernden Zeiten, besonders wichtig. Denn wer dauerhaft zu wenig schläft, kann sich tagsüber schlecht konzentrieren, ist weniger leistungsfähig und belastbar. Muskelspannung, Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur, Hormone, Stoffwechsel – all diese Funktionen geraten durcheinander, wenn der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört ist.

Doch es kommt nicht nur auf die Dauer an, sondern auch auf die Qualität. Daher ist auch das Bettsystem entscheidend für erholsamen Schlaf. Der Körper sollte sich nachts voll entspannen können. Aber dies ist nur möglich, wenn die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Form gelagert ist. Erst dann können alle Muskeln loslassen. Stimmt nur eine Komponente nicht, können Rückenschmerzen, Durchblutungsstörungen und Kopfschmerzen sowie Verspannungen entstehen.

Für viele Menschen wirkt die Wahl der Matratze wie ein Glücksspiel. Wie soll man in wenigen Minuten Probeliegen herausfinden, was sich acht Stunden pro Nacht über Jahre hinweg gut anfühlt? Eine sichere Basis ist die Vermessung der Körperkontur. Betten ­ Wehmann in Leipzig nutzt hierfür digitale Mess-Systeme, die mit dem Ergonomie-Institut in München (EIM) entwickelt wurden, und verbindet in der Zusammenstellung von Lattenrost, Matratze und Kissen langjährige ­Erfahrung mit großer Leidenschaft und ­Gewissen­haftigkeit.

Bettdecken, die zur Jahreszeit und zum eigenen Wärme- und Komfortbedürfnis passen, sind dann nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Kurz: Betten Wehmann tut ­alles, damit seine Kunden sich im eigenen Bett perfekt wohlfühlen. Und das spürt man. Nacht für Nacht. Tag für Tag.

Bei allen Bettenberatungen wird großer Wert auf die Einhaltung der Hygiene­richt­linien gelegt, die ergo­no­mische Anpassung von Liegesystemen ist dennoch uneingeschränkt möglich.

Betten Wehmann Das Leipziger Familienunternehmen Betten Wehmann feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum. Spezialisiert auf ergonomisch angepasste Bettsysteme, kombiniert Nico Wehmann seine langjährige Erfahrung mit wissenschaftlichen Messmethoden. Die hauseigene Wäscherei bietet hygienische Bettenreinigung und Federnwäsche ebenso an wie individuelle Umarbeitungen und Füllungen von Decken und Kissen. Kontakt: Dresdner Str. 70, 04317 Leipzig, Tel. 0341 6887762, info@betten-wehmann.de

