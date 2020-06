Eilenburg

Hilmar Römhild ist mit Leib und Seele Handwerker. Schon 1980 machte er seinen Meister für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik und wollte sich selbstständig machen. Leider war dies zu DDR-Zeiten nicht möglich. Aber mit der Wende war klar, dass er dieses Ziel in Angriff nimmt.

Am 1. Juni 1990 war es soweit – Hilmar Römhild tat den Schritt in die Selbst­ständigkeit und begann als Ein-Mann-Betrieb in einer kleinen Werkstatt auf seinem Privatgrund­stück in der Ringstraße in Eilenburg. „Der Anfang war schwierig“, erinnert er sich der 64-Jährige zurück. Alles war ja neu und westdeutsche Firmen traten im Osten auf den Markt. „Da hatte man es als Neuling und ohne Erfahrung nicht leicht.“ Aber Hilmar Römhild behauptete sich, hielt durch und machte sich einen Namen. Hilfreich war dabei sicher auch, dass er sich für drei Wochen bei einem erfolgreichen Unternehmen in Bayern über die moderne Sanitär- und Heizungsinstallation informierte.

Der Sanierungsbedarf der Gebäude sowie an neuen Heizungsanlagen und Bädern war damals riesig, sodass das Unternehmen in kürzester Zeit auf gut gefüllte Auftragsbücher blicken konnte. Mitte der Neunzigerjahre beschäftigte Hilmar Römhild 40 Mitarbeiter und hatte zwei Außenstellen in Jesewitz und Mörtitz. Zudem wurden Lehrlinge ausgebildet. Heute gehören zehn Mitarbeiter zu seinem Team.

Von Anfang an war es sein Ziel, in der Region Ansprechpartner zu sein. „Unsere Kunden stammen aus Eilenburg und aus einem Umkreis von bis zu 20 Kilometern“, sagt er. So könne er individuell für jeden Kunden da sein, schnell reagieren, optimal beraten und perfekten technischen Service bieten. Das spricht sich herum und so schenken Hilmar Römhild seit nunmehr 30 Jahren die Kunden ihr Vertrauen. „So etwas ist nicht alltäglich und erfüllt uns mit großer Freude und auch Stolz“, sagt er. ­Zeige es doch, dass das Unternehmen in all den Jahren vieles richtig gemacht hat.

Neben Installation, Wartung und Reparatur unterschiedlicher Heizungs- und Sanitäranlagen hat sich die Firma ein ­weiteres Standbein geschaffen: „Seit vier Jahren bieten wir alles rund um Klimatechnik an. Diesen Bereich hat sein Sohn Christian aufgebaut. Auch er ist Meister des Installateur- und Heizungsbauerhandwerks und hat zudem den Kälteschein gemacht.

Sukzessive möchte sich Hilmar Römhild aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und es schließlich ganz in die Hände seines 31-jährigen Sohnes geben. Damit ist die Unternehmensnachfolge gesichert. Tochter Kristin unterstützt den Familienbetrieb ­zudem im Büro.

Die Corona-Krise hat die Branche und damit das Familienunternehmen zum Glück nicht getroffen. Diese Handwerksbetriebe gehören zur sogenannten kritischen Infrastruktur. „Unser Betrieb konnte daher ohne Einschränkungen fortgeführt werden.“ Auch Auswirkungen bei den Kunden oder Auftragsrückgänge hat Hilmar Römhild nicht bemerkt.

