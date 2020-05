Leipzig

Die VNG AG ist mit 1150 Mitarbeiter­innen und Mitarbeitern eines der größten und umsatzstärksten Unternehmen der Region. Vorstandsmitglied Bodo Rodestock berichtet im Interview, inwiefern das Unternehmen von der Corona-­ Krise betroffen ist und mit welchen Aktivitäten es sich im Zuge der aktuellen ­Situation gesellschaftlich engagiert.

Herr Rodestock, in zahlreichen Branchen gab es bedingt durch die Corona-Krise teils ­­­dras­tische Auswirkungen. Wie stellt sich die Situation für die VNG AG dar?

Vor dem Hintergrund, dass weite Teile der Weltwirtschaft betroffen sind, geht eine ­solche Krise auch nicht gänzlich spurlos an uns als europaweit agierender Unternehmensgruppe vorbei. Bis jetzt sehen wir uns mit unserem stabilen und diversifizierten Geschäftsmodell sehr gut aufgestellt, um vergleichsweise gut durch die Krise zu kommen, auch wenn wir mit Auswirkungen rechnen. Und bislang können wir mit verhaltenem Optimismus sagen, dass die Folgen für uns noch nicht allzu gravierend sind. Gleichzeitig haben wir eine ganz entscheidende Erkenntnis gewonnen: Auch in solch schwierigen Zeiten war und ist die Versorgungssicherheit mit Gas und Strom hierzulande nicht gefährdet.

Sie sprachen die branchenübergreifenden ­Negativfolgen an – auch in der Region Mitteldeutschland. Gibt es Ihrerseits Maßnahmen, um angesichts dieser Krise zu helfen?

Die gibt es. Breitgefächertes gesellschaftliches Engagement gehört seit jeher zur DNA der VNG, weswegen es selbstverständlich ist, dass wir uns auch jetzt aktiv zeigen. Und zwar in verschiedenster Form. Als eines von vielen schönen Beispielen wären unsere sogenannten „Senioren-Konzerte“ zu nennen. Unter dem Motto „Musik mach Mut“ haben wir den Leipziger Opernsänger Daniel Blumenschein unterstützt, der sich zu verschiedenen Seniorenheimen begeben hat, um die Bewohnerinnen und Bewohner mit auf eine kleine musikalische Reise zu nehmen und ihnen in dieser schwierigen Zeit etwas Trost und Abwechslung zu schenken. Eine tolle Geschichte, die bei den Senioren sehr gut ankam. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, gemeinsam mit dem Leipziger SpinLab ein Hilfsprogramm aufzubauen, um Betroffene, die im Zuge der Corona-Krise einen finanziellen Schaden erlitten haben, unbürokratisch und schnell zu unterstützen.

Mit Ihrer Ehrenamtsinitiative „Verbundnetz der Wärme“ unterstützen Sie seit vielen ­Jahren das Ehrenamt in Deutschland. Wie unterstützen Sie ehrenamtlich Engagierte in dieser Phase?

In Zeiten der Corona-Krise müssen sich auch ehrenamtliche Helfer bislang unbekannten Herausforderungen stellen und benötigen nicht selten selbst Unterstützung, um ihr Engagement aufrecht erhalten zu können. Hier versuchen wir anzusetzen. Zudem hat das Verbundnetz der Wärme ein Hilfsportal geschaffen, auf dem Ehrenamtler ihren Unterstützungsbedarf hinterlegen und mögliche Spender eigene Hilfs- oder Spendenangebote anzeigen können. Der aktuelle Zugriff auf das Portal zeigt uns einen hohen Bedarf an Hilfe an.

VNG AG Die VNG AG (2019: 10,5 Mrd. Euro Umsatz) mit Hauptsitz in Leipzig ist europaweit im Gas-Sektor aktiv. Neben den vier Geschäftsbereichen Handel & Vertrieb, Transport, Speicher und Biogas fokussiert sich VNG auch auf Grüne Gase oder Quartierslösungen. Mit der überregionalen Initiative „Verbundnetz der Wärme“ unterstützt die VNG-Stiftung das ­Ehrenamt in Deutschland. Derzeit können ehrenamtlich tätige Personen und Organisationen unter www.vdwhilfthelfern.de Unterstützung erhalten.

