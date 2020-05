Leipzig

Einst fuhren hier schwere Kohlenwagen vor. Heute herrscht am ­alten Verladebahnhof des Bayerischen Bahnhofs mediterranes Flair. Seit Februar 2019 residiert das Feinkostgeschäft Bella Vitalia in den ehrwürdigen Hallen.

„Aller Anfang ist schwer“, weiß Mario Theisinger. Dennoch hatte es sich der Geschäftsführer leichter vorgestellt, den neuen Standort im Leipziger Zentrum zu etablieren. „Sicher ist das keine 1A-Lage. Aber das Objekt hat Charme und zahlreiche Parkplätze. Außerdem hoffen wir auf Rückenwind des großen Wohnquartiers gleich in der Nachbarschaft. Leider verzögert sich der Bau.“ Und dann habe ihm auch noch Corona ein Bein gestellt. „Wir hatten das Glück, zu keinem Zeitpunkt schließen zu müssen. Dennoch habe die Kundschaft das Geschäft weniger frequentiert. „Die Leute haben ihre Wege auf ein Minimum beschränkt und sind nicht extra wegen eines besonderen Serrano-Schinkens losgezogen.“

Trotzdem blickt Theisinger positiv in die Zukunft. „Die Leute haben wieder Lust auf Genuss und wollen sich den Urlaub nach Hause holen.“ Alles was es dafür brauche, findet sich im Bella Vitalia. Dabei zielt der Name zwar sehr wohl auf das Dolce Vita des Stiefel-Staates ab, das Angebot mache an Landesgrenzen jedoch nicht halt. Auch Spanien, Frankreich, Griechenland und sogar die heimischen Gefilde sind im Bella Vitalia vertreten.

Die Frische-Theke ist das Herz des Bella Vitalia gleich neben dem Bayerischen Bahnhof. Mitarbeiterin ­Juliane Schmiedek zeigt den ­Salsiccia-Nudel-Salat. Quelle: André Kempner

Eine gut sortierte Vinothek, frisches Pesto, Balsa­mico-Essig in allen Nuancen oder Selbstgemachtes von der Frische-Theke – Genießer finden hier alles, was der Gaumen begehrt. Wer möchte, kann sich die kalten ­Platten auch abholen. Grill-Fans empfiehlt Theisinger außerdem Grill-Pfännchen, Mozza­rella-Rolle oder Salsiccia-Nudel-Salat.

Bei allen internationalen Köstlichkeiten vergisst man im Bella Vitalia auch seine Wurzeln nicht. So findet sich neben der Produktvielfalt der benachbarten Wilhelm-Horn-Destillerie, dem Gose-Sortiment und dem Allasch auch das UT-Connewitz-Benefiz-Bier. Nur wenige Schritte weiter stehen die liebevoll arrangierten Präsentkörbe. „Sie eignen sich natürlich auch als Dankeschön für ­Corona-Helden.“

Bella Vitalia Leipzig Seit zehn Jahren bietet das Bella Vitalia ein fein ­sortiertes Angebote an mediterranen und südländischen Feinkostspezialitäten. 2019 eröffnete neben dem Stammsitz in Engelsdorf auch in Leipzig-Mitte eine Filiale. Kontakt: Bella Vitalia Leipzig Mitte, Kohlenstraße 1, neben dem Bayerischen Bahnhof, 04107 Leipzig, Tel.: 0341 39888534, www.bella-vitalia.de, Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr Bella Vitalia in Engelsdorf, Riesaer Straße 223, Im Lösch-Depot Getränkemarkt, 04319 Leipzig/ Engelsdorf, Tel.: 0341 2524653, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-16 Uhr

