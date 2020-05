Leipzig

Möbel Grieger macht’s wieder „möb­lich“: Sorgfältig eingestellt mit allen Maßnahmen für Hygiene und Abstand ist der Einrichtungsprofi in Gerichshain wieder am Start, um als Partner seiner Kunden im direkten Gespräch alle Wohnwünsche zu erfüllen.

„Es wurde auch Zeit, dass wir wieder im Haus mit unseren Gästen reden können. Gerade für unsere modularen Konzepte ist es wichtig, dass sie die vielen Möglichkeiten, die sie bei der Zusammenstellung von Wohnelementen haben, sehen und anfassen können“, atmet Geschäftsführerin Birgit Roth durch. Fachkompetenz kommt eben gerade bei Wohnideen am besten zum Tragen, wenn man im Einrichtungshaus sieht, welche Trends, Farben, Materialien und ­variablen Elemente zur Verfügung stehen.

Möbel Grieger: das Einrichtungshaus in Gerichshain. Quelle: Christian Hüller/Möbel Grieger

Ob Ensembles in Massivholz, die durch den Naturstoff gesundes Raumklima schaffen, oder Boxspringbetten für höchsten Schlafgenuss, ob Küchenkombinationen, die Form und Funktion ideal kombinieren, oder der Küchentrend von Arbeitsplatten aus Granit: Das leidenschaftliche Team von Möbel Grieger denkt und lebt die Kundenwünsche mit, um gemeinsam mit ihnen zum optimalen Wohnerlebnis zu kommen.

„Für die perfekte Vorstellung, wie eine Einrichtung in die Wohnung passt, können wir den Aufbau per Computer in 3D simulieren“, sagt Birgit Roth. Und selbst, wenn das perfekte Bett mit der idealen Nachtkommode gefunden wurde, endet der typische ­Grieger-Service nicht: Lieferung und Montage, die immer in jeder Preisauszeichnung enthalten sind, werden von hauseigenen Teams erledigt.

Um ihren Kunden ständig neue Trend-Wohnideen anbieten zu können, sind die Geschäftsführer Birgit und Bernd Roth normalerweise auf diversen Messen unterwegs. Die Spurensuche in Sachen Wohnqualität ist nach 27 Jahren aktuell zwar nur digital möglich – aber am guten Ergebnis, frische Ideen im Möbelhaus zu präsentieren, wird auch die Krise nichts ändern.

Möbel Grieger Seit 27 Jahren ist Möbel Grieger in Gerichshain bei Leipzig beheimatet (die Firmengeschichte währt insgesamt 84 Jahre) und wurde 2017 mit der Auszeichnung „Master of Service“ des unabhängigen Instituts Service-Check geehrt. Kontakt: Ringstraße 1, Industriegebiet an der B6, 04827 Gerichshain (Gemeinde Machern), Tel.: 034292 68328, www.moebel-grieger.de, E-Mail: info@moebel-grieger.de, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-15 Uhr

