Markranstädt

Zufrieden lächeln die Inhaberin Ursula ­Lehmann und der Geschäftsstellenleiter Frank Lehmann des mhm Möbelhaus am See und des mhm Küchenhaus am Markt den Kunden schon am Eingang entgegen. Es herrscht Aufbruchsstimmung im Traditionsunternehmen. Die Zeit der Schließung wurde genutzt: viele neue Modelle an Küchen, Polstermöbeln und Möbeln im Schlafzimmer- und Wohnbereich präsentieren sich in den großen Ausstellungsräumen der beiden Filialen.

Auch gemütliche Sitzecken gehören zum Sortiment des Einrichtungshauses. Quelle: Jochen Reitstätter

Für den Neustart ­ braucht es Platz

Ganz neu im Sortiment sind jetzt auch Gartenmöbel für Balkon und Terrasse. Schnellentschlossene können Möbel und sogar komplette Küchen mit teils ­großen Rabatten sofort mitnehmen oder bequem liefern und aufbauen lassen. Denn zum Neustart braucht es Platz. „In unserem Küchenstudio haben wir in der Schließzeit viele neue Modelle zusammengestellt und die Trends in Farben, Material und Technik umgesetzt“, begeistert sich Frank Lehmann, „zum Beispiel die neuen BORA-Abluftsysteme, die herkömmliche Dunstabzugshauben unnötig machen. Und beim Style sind jetzt dunkle Farben angesagt, aber auch Grüntöne, in matt oder mit Lackbeschichtung.“

Von der Stange ­ gibt es nicht

Auch Ursula Lehmann, Enkelin des Firmengründers Max Reichardt und jetzige Chefin des Hauses, verspricht: „Aus den Ideen unserer Kunden machen wir für jede Preisklasse ganz individuelle Küchenträume nach Maß.“ Denn einer Tradition ist das Familienunternehmen in der dritten Generation immer treu geblieben: Von der Stange gibt es hier nichts. Es wird beraten, geplant und passgenau eingebaut. Mit dieser Devise haben das mhm Möbelhaus am See und das mhm Küchenhaus am Markt auch Krisenzeiten erfolgreich überstanden.

mhm Möbel- und Küchenhaus Markranstädt 1924 startete Unternehmensgründer Max Reichardt die Fertigung und den Verkauf von Möbeln aus der eigenen Tischlerei in Miltitz bei Leipzig. Nunmehr in der dritten Generation führen die Eheleute ­Lehmann mit Sohn Swen dieses Geschäft in Markranstädt fort, das mhm Küchenhaus am Markt seit 1997 und das mhm Möbelhaus am See seit 1998. Markenzeichen des Familienbetriebs sind die persönliche Betreuung und individuelle Umsetzung der Kundenwünsche. Kontakt: mhm Küchenhaus am Markt: Leipziger Straße 1 , 04420 Markranstädt, Tel.: 034205 88591 mhm Möbelhaus am See: An der Renne, ­ 04420 Markranstädt, Tel.: 034205 88434 www.moebelhaus-markranstaedt.de

