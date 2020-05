Leipzig

Uwe Arnold, porta-Geschäftsleiter in Leipzig, erinnert sich noch genau an den ­­18. März: „Kurz nach sieben Uhr morgens kam der Anruf vom Vertriebsgeschäftsführer, der sagte: Ab heute habt ihr geschlossen!“ Der gebürtige Leipziger Arnold, den so leicht nichts aus der Ruhe bringt, musste kurz tief Luft holen, um dann sofort in den Krisenmodus zu schalten und die Ärmel hochzukrempeln.

„Wir haben sofort heruntergefahren“, so ­Arnorld, seit 2013 Leiter des Einrichtungshaus an der „Alten Messe“: „Lüftung, Licht, Heizung, unser Restaurant – erstaunlich, wie schnell man so ein großes Geschäft auf Null herunterfahren kann.“ Kontakt gehalten hat der Geschäftsleiter mit seinen 120 Mitarbeitern über WhatsApp-Gruppen und per Telefon, denn lange war gar nicht klar, wann und in welchem Umfang der sächsische Einzelhandel wieder geöffnet würde. „Wir haben uns Mut zugesprochen und waren dankbar, dass unser Unternehmen uns nie allein gelassen hat.“

Kunden finden das Möbelhaus porta in Leipzig direkt neben dem markanten Doppel-M auf der ­Alten Messe.

Als klar war, dass der Betrieb neben dem Doppel-M auf voller Größe ab 4. Mai wieder erlaubt sei, war die Freude groß: „Auch, wenn wir wussten, dass wir zunächst nur mit einem Teil unserer Mannschaft öffnen würden, war das Zeichen aus der Politik für uns alle ein wichtiges.“

Mit nur sechs Kollegen hat der Leipziger Geschäftsleiter dafür gesorgt, dass in den Shutdown-Wochen die Teppiche regelmäßig gewendet wurden – damit sich dort keine Motten einnisten. Darüber hinaus hat das Team des Möbelhauses Kontakt zu seinen Kunden ­gehalten, Auskünfte zu Aufträgen und Lieferterminen gegeben und ein offenes Ohr für die Geschichten der Anrufer gehabt.

Für Arnold und sein Team haben sich durch die Krise einige Abläufe verändert. Man müsse jeden Tag aufs Neue mit unbekannten Situationen rechnen. Und doch bleibt für ihn eine Erkenntnis wichtiger als alles andere: Ohne Gesundheit ist alles nichts!

porta Leipzig Direkt am Doppel-M auf dem Gelände der Alten Messe Leipzig liegt das dreigeschossige porta-­Einrichtungshaus. Die Schwerpunkte liegen bei Wohn- und Polstermöbeln mit dem in Deutschland einzigartigen house of hülsta, auf der weitläufigen Schlafzimmer, den zahlreichen Esszimmern und dem riesigen Küchenstudio. Auch Baby,- Kinder- und Jugendzimmer, Möbel fürs Büro sowie für Flur und Diele sind bei porta in Leipzig zu finden. Groß ist auch das porta-Angebot an Teppichen. Kontakt: Alte Messe 2, direkt am Doppel-M ( Prager Straße), 04103 Leipzig, Tel.: 03 41 217210, www.porta.de/leipzig

