Borna

Hannes Voigt klingt fast schon etwas euphorisiert, wenn er über die Corona-­ Zwangspause spricht: „Klar, war es nicht toll, dass der Laden geschlossen bleiben musste. Aber wir haben die Situation angenommen.“

Das Möbelhaus Voigt befindet sich im Gewerbegebiet Eula an der B95 bei Borna. Quelle: Möbel Voigt

Zahlreiche neue Möbel im Sortiment

Was er damit meint? „Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Ausstellung zu überarbeiten.“ Während des Shutdowns konnten online massiv Musterstücke aus der Ausstellung abverkauft werden. Mit dem Ergebnis: Es gab viel freie Fläche, die neu gestaltet werden konnte. „Alles, was in den nächsten Wochen kommen sollte, steht jetzt schon in der Ausstellung.“ Es handelt sich um Möbel aus allen Abteilungen.

Für so viele neue Stücke brauchte es natürlich auch ein neues Arrangement. „Die Leute wollen sich vorstellen, wie das Ganze in ihren eigenen vier Wänden aussehen kann.“ So sei während Schließung mehr Wandfarbe vermalt worden als in den vier Jahren zuvor.

Wiedereröffnungsaktionen

Kunden dürfen sich auch auf viele Wiedereröffnungsaktionen freuen: „Von der Küche bis zur Polstergarnitur gibt es große Rabatte – teilweise bis zu 30 Prozent“, macht Hannes Voigt neugierig. Es warten Null-Prozent­Finanzierungen bis zu fünf Jahren und bei Neubestellungen gibt es Lieferung, Montage sowie Altmöbelentsorgung gratis dazu.

Online informieren, ­vor Ort kaufen

Die Corona-Krise bringt auch einen gewaltigen Digitalisierungsschub für den Familienbetrieb: „Haben wir unsere Website früher monatlich aktualisiert, passiert das heute täglich.“ Während der Schließung wurden ­Online-Küchenplanungen durchgeführt, damit Kunden in Bau- oder Umzugsphase handlungsfähig bleiben.“ Online informieren, offline kaufen – das sei ein Zukunftsmodell, das Möbel Voigt auch zukünftig aufrechterhalten will.

Möbel Voigt Seit mehr als 112 Jahren erfüllt Möbel Voigt Einrichtungswünschen – seit 1996 im Gewerbegebiet Eula an der B95 bei Borna. Angeboten wird das Voll­sortiment des Möbelhandels – angefangen bei großzügigen Schlafzimmer-, Dielen-, Speise­zimmer- und Wohnzimmerausstellungen über die ­Bereiche Boutique, Textil, Steppbetten Sommer und Winter bis hin zur Ausstellung von Luxxea Möbeln. Kontakt: Gewerbegebiet Eula West 13, ­04552 Borna ­Tel.: 03433 205580 www.moebel-voigt.de Facebook: www.facebook.com/moebelvoigt Instagram: www.instagram.com/mobelvoigt

Von PR/LMG