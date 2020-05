Leipzig

Wer in Leipzig mit Bus und Bahn unterwegs ist, hat die neuen Wartehäuschen an den Haltestellen und die Stadtinformationsanlagen längst inspiziert. Errichtet und an Werbekunden vermarktet, hat sie die RBL Media. 2019 übernahm die Firma die Konzessionsrechte für die Stadtmöblierung und die Vermarktung der Werbeflächen. Einen Großteil der neuen Wartehallen, die den Gästen mehr Komfort und ­Sicherheit bieten, konnte bereits ausgestattet werden.

Beitrag zum Klimaschutz

Dabei hat RBL großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So sind die Wartehallen, die bis zu 80 Prozent aus recyceltem Aluminium hergestellt werden, mit Grünbedachung oder Solarpanelen zur Stromversorgung ausgestattet. Die Service-Flotte ist zudem mit Elektrofahrzeugen, die 100 Prozent Ökostrom „tanken“, unterwegs.

Große Reichweite

Bis zu 90 Prozent aller Leipziger werden auf ihren täglichen Wegen von den Botschaften auf den Außenwerbeflächen erreicht. Eine Reichweite, die RBL Media in Zeiten von Corona für ein Dankeschön genutzt hat. Mit einer Plakataktion zeigten sie Solidarität mit jenen Corona-Helden, die täglich ihre Gesundheit gefährden, um das Leben und die Versorgung aller zu sichern.

Auch den Bürgern möchte RBL Mut machen und in dieser schwierigen Zeit zur Verfügung stehen. So kümmern sich die Service-Mitarbeiter um die Reinigung und Instandhaltung der Stadtmöbel. Media-Beraterin Annett Brückner berät Business-Partner zum Thema erfolgreiche Außenwerbung. „Uns liegen der regionale Handel und das Gewerbe sehr am Herzen. Deshalb ist es uns wichtig, unseren Kunden ­individuell zugeschnittene Angebote zu präsentieren. Für nahezu jeden Kunden und jedes Budget, während und nach Corona.“

Nächstes Projekt steht bevor

Im Sommer wird RBL die City mit digitalen Werbeanlagen ausstatten und Leipzig auf den Weg zur „ Smart City“ begleiten. „Diese Anlagen, die mit neuester LCD und LED-Technik ausgestattet sind, ermöglichen eine hoch flexible und aufmerksamkeitsstarke digitale Konsumentenansprache.“

RBL MEDIA GmbH Die RBL Media GmbH hat ihren Hauptsitz in ­ Hückelhoven im Rheinland. Seit 2019 ist die Firma mit einer Niederlassung in Leipzig vertreten. Sie hält die Konzessionsrechte für die Stadtmöblierung und die Vermarktung der Werbeflächen. Kontakt:Am Kellerberg 11, 04349 LeipzigTel.: 0341 218 290 54, info@rblmedia.de www.rblmedia.de

Von PR/LMG