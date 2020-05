Leipzig

Freude schenken, das wollen die Mitarbeiter vom Sozialwarenhauses im Leipziger Osten“, sagt Geschäftsführer Thomas Oldenburg. „Eine Herzenssache, die besonders jetzt gilt, in nicht so rosigen Zeiten. Wir möchten Menschen in der Corona-Krise ermutigen. Aktuell sind ja immer noch viele von Kurzarbeit betroffen. Andere bangen um eine sichere berufliche Zukunft. Auch ihnen können wir Gutes tun.“

Herzens­sache: ­Thomas Wendt und Thomas ­Oldenburg (rechts) vom Sozialwarenhaus wollen ­Menschen, die wenig Geld im Geldbeutel haben, mit ihren Angeboten ­unterstützen Quelle: André Kempner

Das sind nicht nur Worte. Die gemeinnützige Sozialwarenhaus-GmbH in der Eisenbahnstraße 171 bietet konkrete Hilfen: Auf circa 780 Quadratmetern finden sich Möbel, Hausrat, Kinderzimmerbedarf oder Textilien für Groß und Klein. Außerdem gibt es Spielzeug, Bücher und CDs. Erschwinglich für Menschen mit geringem Einkommen. „Gehen Kühlschrank oder Waschmaschine plötzlich kaputt, fehlt das Geld für neue Geräte, dann finden Kunden bei uns günstigen Ersatz. Gebraucht, aber in gutem Zustand“, freut sich Oldenburg. Ermöglicht werde das Angebot durch jene Bürger, die der Sozialwarenhaus-gGmbH ihre noch guten, gebrauchsfähigen Sachen zukommen lassen. Oder es handelt sich um Überproduktionen oder B-Ware von Händlern.

Auch Küchen finden sich im Sortiment des Sozialwarenhauses. Quelle: André Kempner

Seitdem das Sozialwarenhaus nach den Corona-Lockerungen wieder geöffnet ist, kommen täglich viele Kunden. „Die Nachfrage ist hoch. Selbstverständlich gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Kein Problem für unsere Kunden. Sie sind dankbar für das Angebot“, betont Thomas ­ Oldenburg.

„Wir möchten allen Menschen ein angenehmes Einkaufserlebnis bereiten. Wie in einem anderen Warenhaus – nur eben zu kleinen Preisen. Unsere Mitarbeiter sind einfühlsam, beraten freundlich und zuvorkommend.“ Herz zeigen, solidarisch sein, das bereite auch ihnen Freude. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man anderen Menschen hilft. Manche Kunden kommen etwas mutlos und gehen frohen Mutes wieder.“

Sozialwarenhaus Leipzig Am 31. März 2020 ­hatte das ­ Sozialwarenhaus sein zehn­jähriges Bestehen. Diesen ­„Geburtstag“ feiert das Sozialwarenhaus, wenn es wieder möglich ist, Gäste dazu einzu­laden! Kontakt:­ Eisenbahnstr. 171, 04315 Leipzig, Tel.: 0341 2315283, www.sozialwarenhaus.de

