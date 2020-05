Leipzig

„Darf ich bitten?“, heißt es endlich auch wieder in der ADTV-Tanzschule ­ Jörgens. Mit Freude und Schwung ­erobern sich die tanzbegeisterten Leipziger die Tanzsäle in Plagwitz und Schönefeld zurück. Auch wenn es coronabedingt zunächst nur Schritt für Schritt voran geht: „Gestartet sind wir mit Paarkursen aus einem Hygienehaushalt“, berichtet Ina Jörgens. Natürlich gebe es pro Paar die vorgeschriebenen Abstandsregeln.

Auch Solo-Tanzkurse – Videocliptanz und Dance4Fans – werden entsprechend der ­Hygienevorschriften wieder angeboten. „Ebenfalls losgegangen sind am 25. Mai unsere Kinder-Tanzkurse“, freut sich Ina ­ Jörgens, die gemeinsam mit Ehemann Fred Jörgens und Thomas Meinel die traditionsreiche Tanzschule führt. Noch gedulden müssen sich die Interessenten für die Schüler-, ­Single- und speziellen Senioren-Tanzkurse. Beabsichtigt sei die etappenweise Wiederaufnahme des Kursbetriebs in den Außenstellen.

Führen die Tanzschule gemeinsam: Thomas Meinel (Mitte), Ina ­Jörgens und Fred ­Jörgens. Quelle: Tanzschule Jörgens

Gültig bleiben auch die Tickets für alle geplanten Veranstaltungen und die Ballnacht, mit der man in der Kongresshalle den 60. Geburtstag der Tanzschule feiern wollte, wird auf den ­12. Dezember 2020 verschoben. Denn die Sehnsucht nach dem Tanzen ist groß.

Deshalb vermittelt etwa der YouTube-Kanal der Tanzschule die Freude an Musik und Bewegung: „Dort findet man rund 100 Videos mit den jeweiligen Schritten. Damit man diese in den eigenen vier Wänden nachtanzen kann. Kostenfrei, natürlich“, so Ina Jörgens. Schließlich sei das Tanzen eine Leidenschaft, die einen nicht loslässt. Groß war während der Schließzeiten die Sehnsucht danach: „Wir sind überwältigt von dem Zuspruch. Tanzbegeisterte und Tanzlehrer haben sich gleichermaßen vermisst. Umso mehr halten wir zusammen, geben uns gegenseitig Mut und Lebensenergie“, erzählt Mutmacherin Ina Jörgens. So bleibe die Tanzschule Jörgens ein Glücksort. Einer, zum gemeinsamen ­Lachen und ausgelassen Tanzen.

Tanzschule Jörgens Kontakt: ADTV-Tanzschule Jörgens GbR, Tel.: 0341 2411075 (Mo.-Fr. 11-21 Uhr/So. 14-21 Uhr), info@ts-joergens.de, www.ts-joergens.de Filialen: Permoser-Eck, Volksgartenstraße 55, ­04347 Leipzig undKunst- und Gewerbehöfe, Gießerstr. 12, 04229 Leipzig Social Media: facebook.com/tanzschulejoergens und instagram.com/adtv_tanzschule_joergens YouTube (Kanal: Tanzschule Jörgens)

