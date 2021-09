Neues Impf-Zeitalter: So läuft der Corona-Schutz ab Oktober in Leipzig

Leipzig

In Leipzig beginnt am 1. Oktober ein neues Impf-Zeitalter. Am 30. September ist letzter Öffnungstag im Impfzentrum auf der Neuen Messe. Bis dahin kann man sich dort noch schnell und einfach gegen das Coronavirus schützen lassen – aber dann ist Schluss. Längst verabreichen auch nicht mehr alle Hausärzte auf Zuruf das Vakzin gegen Covid-19 – zu aufwändig ist die Logistik, zu kompliziert die Lagerung. Wie geht es aber ab Oktober weiter? Wie kommt an seine Impfung, wer sich in den kommenden Wochen doch noch für die Spritze entscheidet?

Vier Säulen für Leipzig

In Leipzig basiert das Konzept für den Herbst auf vier Säulen – auf den Krankenhäusern, niedergelassenen Medizinern, Betriebsärzten – und vor allem auf den mobilen Impfteams. Die sind schon seit einigen Wochen auf Tour, um an verschiedensten Orten das Vakzin an den Mann oder die Frau zu bringen. Das soll zunächst bis Ende des Jahres so bleiben. Wie bisher sollen vier mobile Teams an sechs Tagen in der Woche in der Stadt unterwegs sein – und zwar montags bis sonnabends, wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage mitteilt. Die Teams (in ganz Sachsen sind es 30) arbeiten in Regie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – wie die bisherigen Impfzentren. Aber auch Malteser- Hilfsdienst und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) stellen Einsatzkräfte zur Verfügung.

Gesundheitsamt und KEE helfen

Das Gesundheitsamt und der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) sollen dabei Unterstützung geben – personell und mit der Bereitstellung von Räumen. „Die konkrete Einsatzplanung, Terminkoordination sowie die Standortplanungen in den Stadtteilen und beispielsweise in Einkaufszentren für die Zeit ab Oktober läuft zurzeit mit allen Beteiligten auf Hochtouren“, teilt das Gesundheitsamt mit. „Wir hoffen auf eine erhöhte Impfnachfrage.“

Bislang 625.000 Erst- und Zweitimpfungen in Leipzig

In der Stadt seien bisher 625.000 Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum, durch die mobilen Teams sowie in Arztpraxen verabreicht worden. Viele Leipzigerinnen und Leipziger hätten sich allerdings außerhalb der Stadt impfen lassen, um so schnell wie möglich einen Termin zu bekommen, so das Gesundheitsamt. Daher könne aus der Zahl nicht geschlossen werden, wie hoch die Quote in der Stadt ist.

UKL und St. Georg rüsten sich

Indes rüsten sich auch die Kliniken für eine womöglich stärkere Nachfrage durch den Wegfall der Impfzentren. Die Uniklinik Leipzig (UKL) hält entsprechende Angebote in mehreren Praxen ihres Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) nach einer Terminvereinbarung bereit (Liebigstraße und am Brühl). Derzeit reiche die Kapazität aus, sagt UKL-Sprecherin Helena Reinhardt. „Ob wir Impfangebote darüber hinaus noch ausbauen, wird nachfrageabhängig geprüft und entschieden.“ Das Klinikum St. Georg hat dem sächsischen Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben ebenfalls Unterstützung zugesichert. Die MVZ-Praxis für Allgemeinmedizin am Standort Eutritzsch (Haus 12) biete bereits jetzt und weiterhin Termine an, erklärt Sprecherin Manuela Powollik.

Helios will vor allem Patienten impfen

Die Helios-Klinik mit Standorten in Probstheida (Herzzentrum und Park-Klinikum) will künftig vor allem Patientinnen und Patienten eine Impfung anbieten. „Wer im Krankenhaus ist, sollte diese Möglichkeit bekommen“, sagt Helios-Sprecher Stefan Möslein. Durch eine deutschlandweite Kampagne des Konzerns in 170 Kliniken hätten seit Ende Mai bereits eine viertel Millionen Menschen ihren Erst-, Zweit- oder Auffrischungsschutz erhalten. Diese Initiative werde an den Standorten in Leipzig und Schkeuditz weiter unterstützt. „Wir stellen Räume und Ressourcen für weitere Impfstrecken zur Verfügung“, erklärt Möslein.

Diako steht bereit

Das Diakonissenkrankenhaus sei ebenfalls bereit, erneut ein Impfzentrum einzurichten, sagt Kliniksprecher Alexander Friebel. Man habe das auch bereits dem Gesundheitsministerium mitgeteilt. „Ob es tatsächlich zur Umsetzung kommen wird, ist derzeit noch offen.“ Strukturen und Know-How seien da: Im Diako wurde über Monate ein Zentrum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrieben. Das St. Elisabeth-Krankenhaus könne aus Kapazitätsgründen nicht als öffentliches Impfzentrum arbeiten, wie Sprecherin Tina Murzik-Kaufmann mitteilt.

Letzte Termine sichern

Das Impfzentrum Leipzig vergibt noch Termine bis einschließlich 30. September – online oder telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800/0899 089 (montags bis sonntags 8 bis 20 Uhr). Das Zentrum ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet – wer bis 17 Uhr kommt, muss sich vorher nicht zwingend anmelden.

Von Björn Meine