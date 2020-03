OBM Jung: Pläne für zusätzliche Notklinik liegen in der Schublade

Leipzig

Eine vierte Ambulanz entsteht, die Theaterwerkstätten nähen ab nächster Woche Schutzkleidung – und die Zahl der Neuinfektionen wird deutlich steigen. OBM Burkhard Jung ( SPD) im Interview zu den aktuellen Entwicklungen in Leipzig.

OBM Burkhard Jung im Telefoninterview zur Corona-Krise. Quelle: Matthias Hasberg/Stadt Leipzig

Wie agiert und reagiert das Rathaus auf die aktuellen Herausforderungen?

Seit vergangenem Montag tagt im Rathaus immer von 10 bis 12 Uhr der Krisenstab, um die aktuelle Lage zu erörtern. Dabei sind neben der Verwaltung unter anderem Ärzte, Polizei und Feuerwehr. Informell sitzt auch die Bundeswehr mit am Tisch – eine Vorstufe zum Katastrophenstab. Das Gesundheitsamt informiert dort über aktuelle Entwicklungen, die Feuerwehr über die Einsatzbereitschaft, Polizei und Ordnungsbehörde über die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen in der Stadt. Es geht zudem um die klinische Situation, um die Materialversorgung in den Krankenhäusern – vom Schutzanzug, über die Masken bis zum Desinfektionsmittel.

Wie restriktiv gehen Sie derzeit gegen Versammlungen vor – im Clara-Zetkin-Park, auf der Sachsenbrücke oder anderswo?

Es gibt ein Stufenkonzept. Die erste Ansprache erfolgt durch Streetworker, Sozialarbeiter und Mitarbeiter der Jugendtreffs, die jetzt hier mit tätig sind. Dann kommen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit gezielten Ansprachen dazu. Wenn das nicht wirkt, kommt die Polizei.

Was passiert von Seiten der Behörden als nächstes?

Wir haben als Stadt die Allgemeinverfügung mit Blick auf die Friseure verschärft. Der Freistaat hat weitere Verschärfungen verkündet – mit Blick auf Gaststätten und Baumärkte, Kosmetikstudios oder Fahrschulen. In diesen Bereichen wird es generelle, komplette Schließungen geben.

Kommt die Ausgangssperre?

Ich habe mich nochmals mit einem dringlichen Appell insbesondere an die jungen Menschen gewandt. Es muss sofort Schluss sein damit, dass man sich in Feierlaune in großen Gruppen in den Parks trifft oder auf der Sachsenbrücke. Ich befürchte, die Ausgangssperre ist nicht abzuwenden – wenn man sieht, wie sich viele Menschen nach wie vor verhalten. Das ist kein Spaß mehr, wo man miteinander die Bierflaschen kreisen lässt. Hier geht es ums Überleben von vielen Menschen. Wenn unser Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen soll, muss dieser Shutdown jetzt umgesetzt werden. Wir haben nur noch eine Chance, um italienische Verhältnisse abzuwenden: indem wir das öffentliche Leben komplett auf Null fahren. Insofern sind wir auch darauf vorbereitet, in der nächsten Woche mit einer Ausgangssperre zu leben.

Wird es dann auch keinen Wochenmarkt mehr geben?

Das kann ich derzeit nicht sagen.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Infektionszahl alle drei Tage verdoppelt“

Wie viele Infektionsfälle gibt es aktuell in Leipzig?

Mit Stand von Freitag Morgen: 113. 551 Menschen befinden sich in Quarantäne. Wir gehen davon aus, dass sich die Infektionszahl alle drei Tage verdoppelt und die Kurve sich parabolisch nach oben bewegt.

Es gibt Meldungen über Probleme bei der Materialversorgung – etwa mit Blick auf Schutzkleidung. Wie schätzen Sie die Lage ein?

In der Tat haben wir nur noch für einige Wochen Schutzkleidung. Weitere Schutzmasken und -kleidung werden in der nächsten Woche durch den Freistaat organisiert und im Land verteilt. Dazu gibt es eine feste Zusage der sächsischen Gesundheitsministerin (Anm. d. Red.: Petra Köpping, SPD) und aus Berlin. Der Plan ist, dass 50 Prozent des Materials in die Kliniken gehen und 50 Prozent an die niedergelassenen Ärzte verteilt werden. Ich glaube, dass wir das in den Griff kriegen. Hinzu kommt: Ich habe unsere Theater- und Kostümwerkstätten der Oper und des Schauspielhauses beauftragt, ab nächster Woche ebenfalls Schutzkleidung anzufertigen. Andere Arbeiten sind dort ja derzeit ohnehin nicht angesagt. Wir nutzen also die Kapazitäten und das Know-how, um eigenständig Schutzkleidung herzustellen und nicht allein von zentralen Lieferungen abhängig zu sein.

„Theaterwerkstätten sollen Schutzkleidung nähen“

Können die das – das ist ja etwas ganz anderes?

Das können die – und das machen die. Nach medizinischen Vorgaben. Bei den Masken geht es natürlich um einfachste Varianten.

Wieviel Schutzkleidung kann so produziert werden?

Das kann ich erst nächste Woche sagen.

Wie sieht es bei Desinfektionsmitteln und Testkapazitäten aus?

Die Testmöglichkeiten wurden weiter erhöht, so dass wir nun in vier Ambulanzen jeden Tag 2500 Tests durchführen können. Die Zahl lässt sich weiter steigern. Und: Ich bin sehr dankbar über eine Spende der Firma Beiersdorf, die zehn Tonnen Desinfektionsmittel nach Sachsen liefert.

„Vierte Ambulanz in der Helios-Klinik Schkeuditz “

Sie sprechen von vier Ambulanzen?

Ja, neben den Ambulanzen am St. Georg, am Uniklinikum sowie der Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung im Leipziger Süden wird jetzt eine vierte Corona-Ambulanz an der Helios-Klinik Schkeuditz eingerichtet, wo 800 Tests am Tag durchgeführt werden können. Ich betone dazu: Es gibt in den Ambulanzen keinen Zugang auf eigene Faust. Das funktioniert nur mit einer Überweisung von Ärzten oder Gesundheitsämtern. Es ist ganz wichtig, dass wir diejenigen testen können, bei denen ein Verdacht auf eine Infektion besteht. Wir können nicht die gesamte Bevölkerung testen – dazu reichen Material und Personal nicht aus. Ich bitte um Verständnis.

Das funktioniert also nur noch mit einem Wachdienst?

Der stünde bereit.

Wie viele durchgeführte Tests stehen der Kapazität von 2500 gegenüber?

Es waren gestern rund 600. Wir tun aber gut daran, die Kapazität zu erhöhen. Der Tag wird kommen, an dem wir deutlich mehr Tests machen müssen. Das muss man realistisch so sagen.

Können Sie die Infektionsketten in Leipzig überhaupt noch nachvollziehen?

Nur bedingt, nicht in jedem einzelnen Fall. Dafür sind es schon zu viele.

Warum ist Leipzig in Sachsen am Stärksten betroffen?

Wir haben mit unseren 113 Fällen keinen besonderen Ausschlag. Aber wir sind die größte Stadt.

Wie beurteilen Sie die aktuelle klinische Versorgung?

Im Moment noch gut. Es gibt stationär neun Patienten – nur einer wird in Schkeuditz intensivmedizinisch versorgt. Aber wir haben Pläne für den Fall, dass das anders werden sollte.

Wie viele Beatmungsplätze gibt es an den Leipziger Kliniken?

Es gibt etwa 250 Betten mit Beatmungsmöglichkeit; die Zahl kann ohne Probleme gesteigert werden.

„Plan C ist eine zusätzliche Notklinik “

Bereiten Sie weitere Standorte vor – also zusätzliche Notkliniken wie in Berlin?

Plan A lautet: vorhandene Kapazitäten nutzen. Plan B: Kapazitäten in den Häusern zu nutzen, indem bestimmte Bereiche nicht mehr für die normalen Fälle genutzt werden. Plan C ist eine zusätzliche Notklinik. Der Plan dafür liegt in der Schublade.

Wie läuft die Kontrolle von Quarantänefällen? Haben Sie dafür genügend Mitarbeiter, oder müssen Sie die aus anderen Bereichen abziehen?

Ich habe verfügt, dass Mitarbeiter der Verwaltung, die jetzt gerade nicht ihren Dienst wie üblich versehen können, die Quarantäne mit kontrollieren. Das betrifft Mitarbeiter aus allen Bereichen, auch Erzieher. Ich gehe zurzeit davon aus, dass etwa 50 Mitarbeiter dafür abgestellt werden können, um dem Gesundheitsamt bei den Kontrollen zu helfen sowie für Kontrollen von Spielplätzen oder Geschäften.

Was stellt die Ordnungsbehörde fest – inwieweit werden die Auflagen eingehalten?

Insgesamt läuft das gut. Die Geschäfte sind weitgehend geschlossen. Kneipen und Bars halten sich im Wesentlichen an die Vorgaben. Dennoch gab es bei 600 Kontrollen in zehn Prozent der Fälle deutliche Ansprachen. Ich möchte nochmals darauf hinweisen: Verstöße sind ein Straftatbestand. Das hat sich jetzt aber langsam herumgesprochen.

Wie schwer ist die Wirtschaft bisher beschädigt worden? Gibt es dazu laufende Erhebungen?

Nein.

„Überbrückungsfonds für Kleinstbetriebe und Freiberufler“

Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie?

Das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt erstmal verfügt, dass ein Überbrückungsfonds für Kleinstbetriebe unter fünf Mitarbeitern und für Freiberufler eingerichtet wird, deren Existenz durch die Corona-Krise bedroht ist. Ich stelle mir zwischen 5000 und 10 000 Euro vor, die wir sehr unbürokratisch als zinsloses Darlehen zur Verfügung stellen können. Da werde ich kommende Woche mehr zu sagen. Es geht zum Beispiel darum, dass ein Künstler keine Aufträge mehr hat und seine Miete nicht zahlen kann. Der Freistaat und die Bundesregierung haben ja Maßnahmen eingeleitet, aber auch wir als Stadt wollen ein Zeichen setzen, um den ganz Kleinen zu helfen. Um die müssen wir uns kümmern.

Wann wissen wir, ob der Shutdown funktioniert?

Die Fachleute sagen: in zehn bis 14 Tagen.

Wie ist die Lage im Rathaus?

Es gibt einen nachgewiesenen Fall in der Verwaltung. Auch dort werden wie überall Infektionsketten nachvollzogen, auch dort wird in Quarantäne geschickt, auch dort werden Kontaktpersonen ermittelt. Es gibt veränderte Dienstzeiten und auch bei uns mehr Homeoffice. Mitarbeiter, die für die öffentliche Daseinsvorsorge wichtig sind, haben Vorrang bei der Kinderbetreuung. Im März gibt es keine Stadtratssitzung; die Ausschüsse tagen via Telefonkonferenz. Ich bin mit den Fraktionsvorsitzenden im Gespräch, damit wir mehr über Umlaufbeschlüsse agieren können und ich nach Rücksprache Eilentscheidungen treffen kann.

Von Björn Meine