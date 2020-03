Parkplatz-Sperrungen und Maßnahmen bis Jahresende – die Donnerstags-Lage in Leipzig

Leipzig

Noch bis Ende dieses Jahres müssen die Leipziger mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens rechnen. Das erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Donnerstag nach der täglichen Sitzung des Krisenstabes im Neuen Rathaus.

Patienten aus Italien geht es nicht gut

Zurzeit gibt es in Leipzig 218 registrierte Infektionen mit dem Coronavirus (Vortag: 198). 1207 Menschen befinden sich in angeordneter Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz (1055). Bei den Infizierten macht die Gruppe der 18- bis 60-Jährigen den größten Anteil aus; bis 18 Jahre gibt es kaum registrierte Infektionen, unter sechs Jahren gar keine. Zwölf Patienten werden am St. Georg stationär betreut, einer davon intensivmedizinisch. Darüber hinaus sind am Uniklinikum sowie am Herzzentrum vier Patienten aus Italien untergekommen, die unter schweren Krankheitsverläufen leiden.

Experten sind sicher: Die Welle kommt noch – auch in Leipzig

Alle Experten seien einig darin, dass es nicht bei dem derzeit noch immer moderaten Anstieg der Infiziertenzahl in Leipzig bleiben wird, betonte Hasberg. „Wir sind am äußeren linken Anfang der Kurve. Der steile Anstieg wird kommen. Die Frage ist, wann er kommt und wie steil er wird.“ Alle aktuellen Maßnahmen und Einschränkungen dienten dazu Zeit zu gewinnen, die Kurve zu verflachen und Vorkehrungen zu treffen – zur Produktion von Schutzkleidung und zum weiteren Aufbau von Kapazitäten in der Intensivmedizin. In welchem Umfang zusätzliche Beatmungsplätze beschafft werden sollen und was überhaupt möglich ist, sei noch nicht klar, sagte Hasberg.

„Auf und Ab an Maßnahmen bis Ende des Jahres“

Man rechne auch für die kommenden Monate mit Einschnitten ins öffentliche Leben und mit Vorkehrungen in verschiedener Ausprägung, erklärte der Stadtsprecher. „Das wird ein Auf und Ab an Maßnahmen bis Ende des Jahres“, so Hasberg, „darauf müssen wir uns alle einstellen.“ Hintergrund: Das Virus taucht in Wellen auf – zurzeit läuft die erste Welle an. Mediziner hoffen, dass die nächsten Wellen nicht mehr so heftig werden, weil immer mehr Menschen immun werden. Ziel sei eine Immunisierung der Bevölkerung von etwa 60 Prozent, so Hasberg. Der aktuelle Stand sei aber völlig unklar.

Stadt sperrt Parkplätze am Cospudener See und am Wildpark

Um zu verhindern, dass viele Menschen an einem Ort aufeinander treffen, will die Stadt jetzt größere Parkplätze sperren – am Cospudener See oder am Wildpark zum Beispiel. „Wir halten das für einen angemessenen und geeigneten Weg, um die Ströme zu steuern. Nach dem Wochenende werden wir sehen, welche Erfahrungen wir gemacht haben“, sagte Hasberg.

LVB reinigen Fahrzeuge häufiger

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) wollen ihre Fahrzeuge indes häufiger reinigen – zum Beispiel während der Pausen in den Wendeschleifen. Bahnen und Busse verkehren derzeit im Sonntagsmodus, also mit einem ausgedünnten Fahrplan. Derzeit sei nicht zu erkennen, dass es flächendeckende Probleme gibt, weil Bahnen und Busse überfüllt sind und damit besonderer Übertragungsort für das Virus werden könnten, sagte Hasberg. Es würden jedoch einzelne Linien zu bestimmten Zeiten verstärkt unter die Lupe genommen, um Belastungsspitzen zu erkennen und abzufedern.

Von Björn Meine