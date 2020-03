Klinikum St. Georg: So werden die Leipziger Corona-Patienten versorgt

Leipzig

Die dezidierten Vorbereitungen auf den aktuellen Einsatz der Isolierstation am Klinikum St. Georg haben sich gelohnt: Seit Ende vergangener Woche werden hier zwei Corona-Patienten behandelt. Die Abteilung ist vom sonstigen Klinikbetrieb weitgehend abgekoppelt – strukturell und personell. Die Schutzmaßnahmen in dieser Form mit Blick auf die Ausbreitungswege (Tröpfchen- und Schmierinfektion) sind dabei durchaus sehr weitreichend. Aber Sicherheit geht vor.

Corona-Patienten am Leipziger St. Georg sind stabil Zwei Männer, die am Corona-Virus erkrankt sind, werden derzeit stationär auf der Sonderisolierstation im Klinikum St. Georg behandelt. Beide sind „stabil, mit minimaler Besserungstendenz“, wie Christoph Lübbert erklärt Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg und zugleich Bereichsleiter für Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum. Wie berichtet, handelt es sich bei den Patienten um einen Mann, der vor kurzem Urlaub in Südtirol gemacht hatte sowie um einen osteuropäischen Fernfahrer, der in Norditalien unterwegs gewesen war. Die Patienten sind um die 50 Jahre alt. Einer der beiden hatte eine Lungenentzündung entwickelt. „Der Südtirol-Heimkehrer ist heute den ersten Tag fieberfrei“, berichtet Lübbert.

Zwölf Zimmer stehen bereit

Sechs Einzelzimmer mit Unterdrucksystem gibt es auf der Sonderisolierstation – wer hinein will, muss nicht nur eine spezielle Schutzkleidung und Atemmaske tragen, sondern sich auch einschleusen. Aber rein dürfen ohnehin nur einzelne Mitarbeiter. Außerdem stehen sechs weitere Isolierzimmer inklusive Schleuse als Reserve bereit.

Komplett getrennt vom weiteren Klinikbetrieb

„Wir haben den Bereich von der gesamten weiteren Krankenversorgung konsequent abgesperrt und entflochten“, erklärt Christoph Lübbert. Der Professor leitet als Chefarzt die Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg und ist zugleich Bereichsleiter für Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum. „Die machen das super“, lobt Lübbert seine Mitarbeiter, die speziell für solche Situationen ausgebildet sind.

„Wenn sie an einem weniger spezialisierten Klinikum anfangen, Infektionspatienten zu behandeln, gibt es diese Expertise so nicht“, sagt Lübbert. „Wir sind hier den Umgang mit kontagiösen Patienten gewohnt; das ist Routine, hier wird nach striktem Protokoll gearbeitet. Infektionsketten, die es geben könnte, werden gnadenlos unterbrochen.“ Genau hier liege der Unterschied zu einem „normalen“ Krankenhaus, erklärt der Mediziner. „Einzelzimmer gibt es überall. Aber die Versorgung von Infektionspatienten will trainiert sein.“

Exaktes Protokoll

Zum Protokoll gehören genaue Vorgaben: Neben der personellen Entflechtung, neben Einzelzimmerisolation mit Schleusentechnik ist zum Beispiel exakt geregelt, wie genau die Schutzkleidung an- und abgelegt wird. Desinfektionstücher hängen über den Türklinken. Der Isolierbereich ist auch optisch abgeschirmt, damit die Patienten ihre Ruhe haben.

Die Sonderisolierstation des Klinikums St. Georg ist eines von bundesweit sieben Zentren für Patienten mit schwerwiegenden, hochansteckenden Krankheiten. Wie am Dresdner Uniklinikum wurde auch am St. Georg-Krankenhaus eine Coronavirus-Ambulanz eingerichtet, ebenso am Leipziger Uniklinikum. Seit Eröffnung der Isolierstation im Jahr 2000 gab es am St. Georg genau einen Patienten mit höchster Sicherheitsstufe und zugleich intensivmedizinischen Anforderungen: 2014 hat man hier einen Mitarbeiter der Vereinten Nationen behandelt, der am Ebolafieber erkrankt war.

Lesen Sie auch:

Von Björn Meine