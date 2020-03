Taucha unterstützt lokale Firmen und erlässt Kita-Beiträge

Taucha

Die Stadtverwaltung Taucha bietet hiesigen Unternehmen jetzt Hilfe bei der kurzfristigen Suche nach Arbeitskräften an. „Nachdem das bei Noweda geklappt hat, schicken mit Hoffnung auf Hilfe nun auch andere Unternehmen entsprechende Anfragen an uns“, sagt Tauchas Wirtschaftsförderer Norman Bachmann. Die Stadt hatte diese Woche den Bedarf des Arzneimittel-Vertreibers samt der Kontakte über ihre Kanäle bekannt gegeben.

„Nach unserem Aufruf haben sich binnen weniger Stunden mehr als die gesuchten 13 Leute bei Noweda gemeldet. Kurzfristig konnten die Jobs auf Teil- und auf Vollzeitbasis besetzt werden“, freut sich Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Selbst trete die Parthestadt aber nicht als Vermittler auf und gebe keine Auskünfte zu den Angeboten der Unternehmen.

Kommune hilft mit Steuerstundung

Zur Entlastung von Gewerbetreibenden und Unternehmern gewährt die Kommune nun auf Antrag eine zinslose Stundung der am 15. Mai bis zum 31. Juli fällig werdenden Gewerbesteuer. Des Weiteren entstehen bis zum 31. Dezember keine Verzugszinsen bei gestundeten Steuern. „Damit folgen wir den Empfehlungen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, des Deutschen Städtetages unddes Bundesfinanzministers“, so Meier. Ebenso gelte das für die Grund- und die Vergnügungssteuer. Die Anträge mit Verweis auf Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten formlos und schriftlich per E-Mail an info@taucha.de oder über die Hauspost gestellt werden.

Eltern müssen im April nichts zahlen

Per Eilentscheidung gibt Meier jetzt zudem 120 000 Euro an Haushaltsmitteln frei. Damit übernimmt Taucha vorerst anstelle des Freistaates die April-Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Auch jene Mütter und Väter, deren Kinder in der Notbetreuung sind, werden als Dankeschön für ihre Arbeit in den systemrelevanten Bereichen im kommenden Monat vom Beitrag befreit.

Nach der Schließung der Wertstoffhöfe für Privatpersonen bis vorerst 5. April mahnt Meier, keinen Sperrmüll und keine Gartenabfälle in der Landschaft zu entsorgen. Aufgrund der aktuellen Regelungen der Allgemeinverfügung zum Infektionsschutzgesetz habe dies nicht nur Bußgelder zur Folge, sondern werde zudem auch als Straftat gewertet. Für Firmen seien die Wertstoffhöfe weiterhin geöffnet.

Von Olaf Barth