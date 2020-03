Leipzig

Die Fahrzeugüberwachung wird trotz Corona-Pandemie nicht ausgesetzt. Laut der Dekra-Niederlassung Leipzig bleiben die Kfz-Prüfstellen geöffnet. Bundesverkehrsministerium und Bundesländer seien der Auffassung, dass regelmäßige technische Untersuchungen der Sicherheit im Straßenverkehr dienen und zur „Aufrechterhaltung der systemrelevanten Logistikketten notwendig“ seien.

Die Dekra-Prüfstellen in Leipzig, Torgauer Straße 235, und in Grimma, Gerichtswiesen 15, laufen weiter, teilte Niederlassungsleiter Bernd Pisecky mit, den viele Anrufe mit Nachfragen dazu erreicht hätten. Auch die Prüfstationen in der Leipziger Richard-Lehmann-Straße 119, Ludwig-Hupfeld-Straße 23d und in Markkleeberg, Hauptstraße 99, sind offen.

Wunschtermin online vereinbaren

„Zum Schutz unserer Kunden und Beschäftigten haben wir eine Reihe von strengen Vorsichtsmaßnahmen eingeführt. Dadurch werden Kontakte zwischen Personen in den Prüfhallen auf ein Minimum reduziert. Flächen und Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert“, versicherte Pisecky. Er empfiehlt Kunden, online einen Wunschtermin für die Fahrzeugprüfung zu vereinbaren (www.dekra.de/de/online-termine). Ansonsten entstünden möglicherweise Wartezeiten. Weiterhin durchgeführt werden auch die Hauptuntersuchungen in Kfz-Werkstätten, die als Prüfstützpunkt für Pkw beziehungsweise Lkw anerkannt sind.

Von S. K.