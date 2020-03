Uniklinik Leipzig: Angehöriger infiziert Patienten – Besucherstopp verhängt

Leipzig

Ein Patient am Uniklinikum Leipzig (UKL) wurde „mit großer Wahrscheinlichkeit“ über einen besuchenden Angehörigen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte das UKL mit. Der symptomfreie Patient wurde isoliert und auf die Infektionsstation des Klinikums St. Georg verlegt. Mitarbeiter, die direkten Kontakt zu dem Besucher und dem Patienten hatten, wurden informiert und werden getestet. Sie befinden sich aktuell in Quarantäne.

Besuche nur in Ausnahmefällen und mit Anmeldung

Aufgrund des Vorfalls gilt ab sofort ein genereller Besucherstopp. Ausnahmen gelten im Einzelfall für Eltern von stationär betreuten Kindern sowie Angehörige Schwerstkranker. Diese Besuche müssen vorab telefonisch auf der jeweiligen Station angemeldet werden und sind möglichlich, solange die Besucher frei von Erkältungssymptomen sind. „Für ein offenes Haus wie unseres ist das ein schwerer, aber notwendiger Schritt“, erläutert Professor Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL. „Einen teilweisen Besucherstopp erlassen wir regelmäßig in der Grippesaison für kritische Bereiche des Klinikums wie die Station für Knochenmarktransplantierte Patienten. Jetzt weiten wir diesen Besucherstopp auf das ganze Haus aus.“

Planbare Operationen werden zurückgefahren

Parallel werden am UKL die Vorbereitungen zur Absicherung der Versorgung für den Fall eines weiteren Anstiegs der Zahl mit Corona-Patienten verstärkt. So werden planbare und nicht zwingend notwendige Operationen zurückgefahren, um Kapazitäten in der Intensivmedizin zu schaffen. Zudem wird eine eventuell erforderliche Verstärkung des Personals in der Krankenversorgung durch Medizinstudenten und Schüler und Lehrer der Medizinischen Berufsfachschule vorbereitet. „Wir möchten gewappnet sein, auch wenn wir derzeit die durch Quarantäne bedingten Ausfälle noch gut kompensieren können“, sagt Christoph Josten. „Als Medizinische Fakultät unterstützen wir natürlich in dieser Situation die Kollegen im Klinikum mit allen unseren Mitteln“, ergänzt Professor Michael Stumvoll, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig.

Von lvz