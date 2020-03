Viele offene Fragen bei Geschäften, Gaststätten und Hotels nach der Allgemeinverfügung

Leipzig

Um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus weiter zu reduzieren, hat der Freistaat Sachsen eine Allgemeinverfügung erlassen, wer öffnen darf und wer nicht. Dabei gibt es Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dennoch ist die Verunsicherung weiterhin groß. „Ich kann momentan nicht sagen, wie wir mit der Situation umgehen. Wir müssen einfach sehen, welche Maßnahmen wir ergreifen können“, sagt Gritt Englert, Geschäftsführerin des Restaurants Weinstocks am Markt.

Zahl der Gäste ist rückläufig

Das Restaurant hat bereits seine Öffnungszeiten reduziert, darf wie andere Gaststätten ab Donnerstag dann nur noch von 6 bis 18 Uhr öffnen. Doch die Zahl der Gäste ist seit dem Wochenende mit den Ausbleiben von Touristen ohnehin stark zurückgegangen. Bis Mitte Juli 2020 gebe es bereits jetzt Stornierungen im Wert von 340 000 Euro, konstatiert Englert. Zwar gebe es Liquiditätskredite. „Doch das muss ich mir als Unternehmerin genau überlegen. Im Nachhinein kann ich ja nicht jeden Tisch doppelt verkaufen.“ Wie in der Industrie, die dann ihre Kapazitäten erweitern könne. Hinzu kommt: Die Abstandsregelungen zwischen den Gästen seien in der Praxis schwer umzusetzen, nennt sie ein Beispiel. Englert warnt davor, zu sagen, dass es „gefährlich“ sei, in ein Restaurant zu gehen, wie einige jetzt immer behaupten. Auf der anderen Seite werde den Gaststätten nahe gelegt: Haltet offen. „Eine verschrobene Wortwahl hilft uns nicht weiter.“

Gesundheitsamt muss Kundenstrom regeln

Centermanager Thomas Oehme bereitet eine Teilschließung der Geschäfte in den Promenaden Hauptbahnhof vor. Lebensmittelmärkte und Drogerien bleiben aber offen. Quelle: André Kempner

Die Hauptbahnhof-Promenaden warten darauf, den detaillierten Text der Allgemeinverfügung in den Händen zu halten. „Wir brauchen Rechtssicherheit für alle“, sagt Centermanager Thomas Oehme. „Natürlich: Ich gehe davon aus, dass am Donnerstag viele unserer Geschäfte schließen. Außer jene, die für die Daseinsfürsorge wichtig sind.“ Deshalb bereiten sich die Promenaden auf eine Teilschließung vor und tauschen sich mit anderen Händlern der Innenstadt über den Verein City Marketing aus. „Ansonsten sind wir weiter für die Besucher da – haben Bankautomaten, eine Postfiliale, Lebensmittelmärkte, Drogerien. Die bleiben offen, auch für die Reisenden“, so Oehme. Wie Supermärkte ihren Kundenstrom regeln, vermag er im Moment allerdings nicht zu sagen: „Das ist nicht nur in den Einkaufszentren, sondern in jedem kleinen Laden problematisch. Selbst in der Schlange beim Bäcker. Da müssen wir sehen, was das Gesundheitsamt verfügt.“

Nur wenig Gäste in den Hotels

Ein weiterer Punkt: Hotels und Übernachtungsbetriebe werden nur noch für geschäftliche Reisen geöffnet haben, nicht mehr für touristische Nutzung. „Es gibt momentan viele offene Fragen“, sagt Dehoga-Präsident Axel Hüpkes. „Bei Airline-Crews ist es offensichtlich. Aber ansonsten sehen wir ja keinem an, ob er als Geschäftsreisender oder Tourist kommt.“ Doch in den meisten Hotels – bis auf jene mit Crews – sind ohnehin nicht mehr als 20 Gäste, die ersten wie die beiden Neuen am Bahnhof haben bereits zu. „Ich müsste mich auf die Aussage des Gastes verlassen. Wer seine Familie besucht, ist touristisch unterwegs – dann müsste ich ihm den Aufenthalt verwehren“, ergänzt Axel Ehrhardt, Vorsitzender der Leipzig Hotel Alliance. Doch der Anteil von Touristen sei mittlerweile ohnehin sehr gering. „Die meisten sind geschäftlich hier. Was sollen die Leute hier, wenn ohnehin alle Theater oder Museen geschlossen sind?“

Hotelbranche ist verunsichert

Notwendig wäre, das Verordnungschaos in klare Bahnen zu bekommen. „Momentan ist die Branche verunsichert“, betont Hüpkes. Eindeutige Aussagen, wie bei den Österreichern, wären da für ihn der bessere Weg. Für den Verband gebe es zudem noch einige offene Fragen, die schnell zu klären sind. „Es gibt auch unterschiedliche Interpretationen, welche Regelungen für Gastronomen und Hoteliers aus dem Nothilfefonds greifen“, sagt Hüpkes. „Und: Was heißt Kurzarbeit für jeden einzelnen Mitarbeiter?“

Von Mathias Orbeck