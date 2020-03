Leipziger Zukunftsforscher: „In einem Jahr werden wir neu durchstarten!“

Leipzig

Was wird aus uns? Was bringt die Zeit nach Corona? Wir alle stellen uns diese Fragen. Zukunftsforscher tun das professionell. Kai Gondlach (32) aus Leipzig ist einer von ihnen. Was wird aus unserer Wirtschaft, wie verändert sich unsere Gesellschaft? Ein Blick in die Zukunft.

Hallo Herr Gondlach, wie geht es Ihnen?

Mir geht es super. Ich bin aber auch in einer Art Arbeits-Quarantäne, weil alle Veranstaltungen ausfallen, für die ich gebucht war. Und zwar schon seit Anfang März.

Der Zukunftsforscher befasst sich eigentlich mit den großen Linien der Gesellschaft: Wo stehen wir in 10, 20, 30 Jahren? Wenn ich Sie jetzt frage: In welcher Stadt leben wir Ende 2020 – dann müsste das doch eigentlich ganz einfach sein für Sie...

Ja und nein. Sicher haben jetzt viele Menschen Zeit, um einiges Grundlegendes in Frage zu stellen. Es wird sich in sehr kurzer Zeit sehr vieles ändern. Das ganze Homeoffice-Thema wird endlich einmal ernsthaft diskutiert: weniger Arbeitswege, mehr Zeit Zuhause, mehr Zeit für Familie und Freunde.

Homeoffice geht aber nur, wenn es auch ein anderes Office gibt – also einen Arbeitgeber. Wie schätzen Sie die wirtschaftlichen Folgen ein?

Leider sehe ich mich gerade bestätigt. Ich sage schon länger, dass die 20er-Jahre gekennzeichnet sein werden durch das größte Massensterben von Unternehmen.

Wie waren Sie darauf gekommen?

Aus mehreren Gründen. Tatsächlich haben Zukunftsforscher das Thema Pandemien auf dem Schirm gehabt. Es geht aber vor allem um eine Weltwirtschaftskrise. Die wäre so oder so in spätestens zwei Jahren gekommen. Jetzt wird das beschleunigt. Es ist hart, das so zu sagen: Aber es werden nur die Unternehmen überleben, die einen gewissen Puffer haben. Auch, wenn es jetzt diese schnellen Finanzhilfen gibt. Es wird am Ende eben doch bürokratisch ablaufen. Viele kleine Betriebe haben nicht die Zeit und die Muße, so lange durchzuhalten. An der Börse halbieren sich aber auch die Werte größerer Unternehmen. Und dann geht es mit den Banken weiter, die das auch nicht alle lange durchhalten werden. Ich denke vor diesem Hintergrund: Ist das nicht der Startschuss für das viel diskutierte bedingungslose Grundeinkommen?

In welcher Stadt leben wir Ende dieses Jahres? Wie sieht die aus?

Strukturen ändern sich. Die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, merken bei allen Problemen aber auch, wie schön es ist, wenn es deutlich weniger Verkehr gibt und weniger Lärm. Wie schön es ist, Zeit draußen zu verbringen – natürlich aktuell unter der Wahrung von Mindestabständen. Man besinnt sich zurück auf gemeinsame Zeit, auch wenn man sich nicht sieht. Man ruft endlich wieder die Großeltern an und fragt, wie es ihnen geht. Man wünscht Menschen Gesundheit, die man gar nicht kennt. Diese Dynamik wird sich zwar nicht bis Ende des Jahres in der Stadtinfrastruktur niederschlagen. Aber ich denke, dass sich wieder mehr Menschen darauf besinnen, dass Natur etwas Wertvolles ist, wovon wir in Leipzig relativ viel haben und was sehr schützenswert ist.

Wie sieht es in unserer Innenstadt Ende des Jahres aus?

Es werden einige Geschäfte dauerhaft geschlossen haben, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Aber es entstehen auch neue Orte der Zusammenkunft. Es gibt ja gerade viele Initiativen zur Nachbarschaftshilfe, in denen sich bislang einander unbekannte Menschen organisieren. Es ist sicher eine gewisse Sozialromantik, wenn man annimmt, dass sich das für immer fortsetzen wird. Aber so ein Verhalten wird ja auch belohnt.

Inwiefern?

Bisher durch soziale Anerkennung. Aber es wäre sinnvoll, eine Art Zweitwährung einzuführen, mit der soziales Handeln belohnt wird. Das würde in erster Linie zunächst denen zugutekommen, die im Gesundheitssystem, in der Altenpflege, der Müllabfuhr, im Supermarkt oder in der Kinderbetreuung tätig sind. Also zusätzlich zum Lohn. Aber auch solche Nachbarschaftshilfen könnten davon etwas abbekommen.

Wer bezahlt das?

Der Kunde – also der, dem es etwas bringt. Oder auch Unternehmen, die einen Preisnachlass für solches Verhalten geben.

Wie kann ich mir das vorstellen?

Es würde um eine zusätzliche digitale Währung gehen, bei der die Bevorteilten geldwerte Sozialpunkte vergeben. Wer hilft, bekommt dann zum Beispiel einen fünfprozentigen Preisnachlass in einer Drogerie.

Was macht diese Zeit mit uns als Gesellschaft, mit uns als sozialen Wesen?

Das ist eine globale, galaktische Frage. Ich bin eigentlich Optimist. Aber ich fürchte auch, dass die häusliche Gewalt zunehmen wird in Zeiten, in denen Menschen auf engem Raum zusammenleben müssen. Scheidungsraten werden ansteigen, es wird noch mehr Single-Haushalte geben, es wird also weiter viel Wohnraum benötigt. Ich hoffe aber auch – und das ist schon länger zu beobachten –, dass mehr Menschen wieder mehr zu sich finden und auch zur Gemeinschaft. Sie werden achtsamer sein und einen tieferen Sinn suchen. Wenn ein Großteil der Arbeitnehmer zu Hause sitzt – ob im Homeoffice oder im Zwangsurlaub – dann haben sie Zeit zu überlegen, ob das, was sie tun, um ihre Miete zu zahlen, wirklich das ist, was sie erfüllt, was ihnen wirklich Spaß und Freude macht. Einige fangen an, andere Bücher zu lesen, nicht nur die Kassenschlager auf Netflix anzusehen. Da geht es tatsächlich um das große Ganze, am Ende um den Sinn des Lebens.

Klingt logisch. Aber es droht ja auch eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit. Und müssen dann nicht doch mehr Menschen einfach die Arbeit machen, die es noch gibt, damit Geld in die Kasse kommt?

Das hängt davon ab, wie schlimm die Krise wird. Wir leben in einem sehr stabilen System. Es wird keine kriegsähnlichen Szenarien geben.

Kriegsähnlich vielleicht nicht. Aber wenn wir in eine Situation mit mehreren Millionen Arbeitslosen kommen? Dann kann ich mir ja nicht auf dem Sofa überlegen, welchen Job ich jetzt annehme und welchen nicht...

Die Frage ist natürlich: Wie groß ist der Zwang, und von woher komme ich? Eine gewisse Grundsicherung in Form von Arbeitslosengeld I oder II wird es weiter geben. Soweit wird die Krise nicht gehen. Aber diese Sinnfindung finde ich auch deshalb interessant, weil viele Menschen erkennen werden, dass man zum Beispiel auch als Solo-Selbstständiger Geld verdienen kann. Es werden sich neue Geschäftsfelder und neue Märkte entwickeln, das war schon immer so. Ich habe gerade einen Artikel gelesen über eine über 80-Jährige, die einen lukrativen Food-Blog betreibt. Mit etwas Kreativität und Willen kann man Abnehmer auf neuen Märkten finden – und zwar innerhalb eines Themas, das einen selbst interessiert.

Sie erwarten einen Schub beim Thema Homeoffice. Auch bei der Digitalisierung insgesamt? Zu beobachten ist ja etwa zumindest, dass Schulen, die bei dem Thema bisher nicht vorne dran waren, plötzlich aktuelle Websites betreiben.

Da wird sich richtig etwas ändern. Wenn erstmal die Website aktuell ist und besser gestaltet, wenn sie auf dem Mobiltelefon abgerufen werden kann, dann werden immer mehr Menschen merken, welchen Wert das hat. Auch die, die damit bisher nicht soviel am Hut hatten. Lehrer, Eltern, Schüler, alle werden das merken und viel mehr den Nutzen des Internets begreifen, der weit über Informationsübermittlung hinausgeht. Über das Internet kann heute jeder Geld verdienen, wenn er etwas clever ist.

Wir stellen in einigen Bereichen fest: Es gibt Engpässe in der Versorgung mit bestimmten Gütern. Zurzeit etwa mit Schutzkleidung, die überwiegend importiert wurde; wir sind davon abhängig. Aktuell wird versucht, aus dem Stand eigene Produktionen aufzubauen. Wird sich unsere Wirtschaft wieder von einer international arbeitsteiligen zur sich selbst versorgenden entwickeln?

Den Trend gibt es sowieso schon. Bei Konsumgütern oder zum Beispiel bei Sportschuh-Unternehmen, die wieder vor Ort produzieren. Das wird sich nun ein Stück weit auch bei Gütern entwickeln, die so wichtig sind, dass es im nationalen Interesse liegt, sie im eigenen Land herzustellen.

Noch eines zu Versorgungsengpässen: Dass es in einigen Supermärkten gerade mal kein Klopapier mehr gibt, liegt ja nicht an einem Engpass in der Herstellung. Sondern schlicht daran, dass die Lieferintervalle nicht darauf ausgelegt waren, Hamsterkäufe abzufedern.

Aber Sie sehen schon, dass wir wieder zu eigenen Produktions- und Industriestrukturen kommen?

Ja, besonders aber auch durch andere Herstellungsverfahren wie 3D-Druck. Wobei man nicht alles wieder zurückholen wird. Das würde dem freiheitlichen, demokratischen und globalen Gedanken widersprechen. Die aktuelle Abschottung ist sinnvoll, sie wird aber nicht von Dauer sein. Handelsbeziehungen mit anderen Ländern bleiben wichtig. Es wird weiter darum gehen: Wer kann was produzieren – besser, günstiger, aber auch: nachhaltiger? Das heißt auch: Wo können wir Handelswege sparen?

Aber es gibt ja Stimmen, die die Globalisierung jetzt wieder in Frage stellen – auch wenn sie einen erheblichen Teil unseres heutigen Wohlstands ausmacht. Weil mit diesem System eben nicht nur Waren frei über den ganzen Globus transportiert werden, sondern auch todbringende Krankheiten.

Die Globalisierung hat ein anderes Plateau erreicht. Aber es gibt eben große Vorteile durch den freien Warenverkehr. Trotzdem ja: Wir haben gelernt, dass es besser ist, bestimmte Waren lokal zu produzieren. Lebensmittel zum Beispiel. Bananen kann man noch nicht vor Ort herstellen, aber die wollen ja auch viele Leute haben. Im hochtechnologischen Bereich brauchen wir globale Ressourcen und globale Arbeitsteilung. Wir werden auf den Prüfstand stellen: Was muss man vor Ort machen – und was nicht? Wie weit trägt unsere Form des Kapitalismus?

Es gibt seit Jahren Debatten um Einsparungen im Gesundheitswesen, zum Beispiel auch über Klinikschließungen. Werden wir darüber jetzt anders diskutieren? Oder können wir uns ein umfassendes oder gar besseres Gesundheitssystem gar nicht mehr leisten, weil die gesamtwirtschaftliche Situation das nicht zulässt?

Das wird gerade komplett auf neue Füße gestellt. Auf jeden Fall wird die allgemeine Wertschätzung für Pflegeberufe steigen – die Leute applaudieren an offenen Fenstern für die Menschen, die im Gesundheitssystem gerade Großes leisten. In der Gehaltsstruktur zeigt sich das leider noch nicht. Das könnte sich aber ändern. Es ist gar nicht so abwegig, dass eine Krankenschwester in zehn Jahren mehr verdient als mancher Arzt, weil zwischenmenschliche Kompetenzen anders betrachtet werden.

Zu den Klinikstrukturen: Die verfügbaren Intensivbetten sind jetzt schon kurz vor dem Limit. Aber wenn das Ganze vorbei ist, besteht keine Notwendigkeit mehr dafür.

Herr Gondlach, wir brauchen Mut: Warum wird alles wieder gut?

Weil der Mensch an sich – sobald er in einem sicheren System lebt – zur Vernunft neigt. Wir stellen jetzt fest, dass andere Werte wichtig sind, die sonst im Alltag in den Hintergrund treten: Gemeinschaft, Solidarität, Umwelt. Trotz des Shut-Downs, der große Herausforderungen mit sich bringen und zu vielen Unternehmensschließungen führen wird: Wir werden ganz viel Innovationsenergie gewinnen, es wird ganz viele frische Ideen geben für Wirtschaft und Gesellschaft. Meine Prognose: In einem Jahr werden wir neu durchstarten.

zukunftsforscher.de/zlog

Zur Person Kai Gondlach (32) ist selbstständiger Zukunftsforscher in Leipzig. Seine Prognosen basieren auf Interviews mit Unternehmen sowie auf der Vernetzung mit anderen Zukunftsinstituten sowie wissenschaftlichen Daten der OECD und zurzeit auch des Robert-Koch-Instituts. Derzeit fehlen Zukunftsforschern mit Blick auf die neue Situation viele Grundlagen, räumt Gondlach ein. „Im Grunde betreiben wir gerade Echtzeit-Forschung.“

