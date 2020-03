Leipzig

Viele Eltern sind verunsichert: Sachsen setzt ab Montag die Schulpflicht aus – geschlossen sind die Schulen aber nicht. Sollen nun also die Kinder zur Schule gehen oder nicht? Wie es nun weitergeht, darüber beraten am heutigen Sonnabend rund 300 Schulleiter im Landesamt für Schule und Bildung in der Leipziger Nonnenstraße. Hier die wichtigsten Informationen in Kürze:

Sachsen hat die Schulpflicht ab Montag aufgehoben.Kinder sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben. „Die, die Zuhause bleiben können, sollen das auch tun“, erklärt Roman Schulz, Sprecher im Landesamt für Schule und Bildung. Die Schulen sind aber Montag und Dienstag noch nicht komplett geschlossen, um zunächst eine Notbetreuung anzubieten – vor allem für Eltern, die in so genannten systemrelevanten Berufen tätig sind. Also zum Beispiel Berufe in Medizin, Pflege, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung sowie bei Polizei und Feuerwehr. Regulärer Unterricht findet aber ab Montag nicht mehr statt.

Voraussichtlich Mittwoch oder Donnerstag werden die Schulen dann komplett geschlossen. Den genauen Zeitpunkt dafür legt der Freistaat in der kommenden Woche fest.

Wichtig ist aus Sicht des Landesamtes für Schule und Bildung, dass die kommenden Wochen nicht einfach nur zur privaten Freizeitgestaltung genutzt werden. Die Schulen sollen den Montag und den Dienstag deshalb nutzen, um die unterrichtsfreie Zeit vorzubereiten. Diese Aufgabe obliegt jeder einzelnen Schule selbst, betont Sprecher Schulz und verweist auf rund 1400 öffentliche Schulen mit etwa 33000 Lehrern im Freistaat.

Konkret sollen die Schulen am Montag und Dienstag Kommunikationswege zu Eltern und Schülern aufbauen, Lernplattformen schaffen und Stoffe vorbereiten, die die Schüler in den kommenden Wochen bearbeiten können. An manchen Schulen gibt es bereits fest verankerte digitale Kommunikationswege, an anderen noch nicht. „Schüler und besonders auch Eltern von Kindern in den unteren Klassenstufen 1 bis 6 sollten sich mit den Lehrern unkompliziert vernetzen“, sagt Roman Schulz. „Vor allem bei den Grundschulen sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen.“ Wie das konkret geschieht, ist Sache der Schulen. Analoge Aushänge sind ebenso möglich wie feste Telefonsprechstunden oder die Nutzung von Webseiten.

Schulen können den Schülern und Klassen Aufgabenpakete und Lesestoffe auf Vorrat übermitteln, schlägt Schulz vor, der selbst Deutschlehrer ist. Was im Fach Deutsch funktionieren kann, ist in anderen Bereichen schwieriger. So könne wohl kaum neuer Stoff im Fach Mathematik vermittelt werden.

Echter Unterricht ist nicht möglich. „Es geht vorrangig um tägliche Übungen, Festigung, Wiederholung“, sagt Roman Schulz. „Für manche Fächer gibt es auch die Möglichkeit zum selbstständigen Erschließen neuer Wissensbereiche.“

Auch wenn die Schulen ab etwa Mitte der kommenden Woche komplett geschlossen sind, werden die Schulleiter als Ansprechpartner zu den Kernarbeitszeiten erreichbar sein. Möglicherweise auch einzelne Lehrer.

Hinter den Kulissen wird derzeit daran gearbeitet, eine weitere Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen zu organisieren – ohne dabei den Sinn der Schulschließungen (Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus’) zu unterlaufen.

Von Björn Meine