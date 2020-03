Wegen Corona: Situation bei Leipziger Tafel kritisch, Lage im Umland noch entspannt

Leipzig/Landkreis Leipzig

Auch bei der Arbeit der Tafel macht sich das Coronavirus bemerkbar. Deutschlandweit mussten bereits 30 Einrichtungen pausieren, weil ein Großteil der Ehrenamtlichen zur derzeitigen Risikogruppe zählt. Das betrifft knapp 90 Prozent der etwa 60.000 ehrenamtlichen Helfer, hieß es in einer Pressemitteilung des Tafel Deutschland e.V. vom Freitag. In Leipzig und Umgebung ist die Lage angespannt, aber nicht dramatisch – noch. Denn vor allem die bevorstehende Schließung von Schulen könnte ihnen zum Verhängnis werden.

„Aktuell läuft noch alles rund bei uns“, sagt Werner Wehner, Vorstandsvorsitzender der Tafel Leipzig. „Wir haben unsere Mitarbeiter geschult und gewisse Vorkehrungen getroffen.“ Seit einiger Zeit können Bedürftige nur noch einzeln die Ausgabestellen betreten, Desinfektionsmittel stehen allzeit bereit und jede Person an der Ausgabe trägt Handschuhe. „Das ist alles, was wir vor Ort tun können“, so Wehner.

„Wer körperlich fit ist, ist in diesen Zeiten bei uns sehr willkommen“

Bisher seien alle Mitarbeiter gesund, auch Lebensmittel kämen noch genug, erzählt er weiter. Das größte Problem derzeit: Durch die Schließung der Schulen fallen in der nächsten Woche voraussichtlich zwei Fahrer für die Lebensmittelabholungen aus. „Ein alleinerziehender Papa und eine Mutti“; sagt Wehner. „Die müssen bei ihren Kindern sein, das ist klar.“ Die Koordination gerät dadurch dennoch stark ins Wanken.

Zehn Leute fahren jeden Tag früh um sechs die Abholstationen der Leipziger Tafel an. Das sind 40 bis 50 Ladestellen pro Tour. 150 bis 200 Kisten mit 15 bis 25 Kilo. „Das sind schon Dimensionen, die man nicht einfach auf alle Verbliebenen aufteilen kann“, sagt Wehner. Nicht zuletzt deshalb appelliert er auch an die Leipziger: „Wer körperlich fit ist, ist in diesen Zeiten bei uns sehr willkommen.“

Sollten sich die Entwicklungen noch weiterzuspitzen, sähe es düster aus für den Tafel-Alltag. Immerhin sind die drei Verteilerstellen in der Stadt montags bis freitags geöffnet. „Das muss personell auch gestemmt werden.“

Weniger Not im ländlichen Raum

Im Leipziger Umland ist die Lage dagegen noch etwas entspannter. In der Tafel in Döbeln zum Beispiel gibt es noch keine drohenden Personalengpässe. Eher spürt man hier einen latenten Mangel an haltbaren Lebensmitteln wie Konserven. „Das ist schon auffällig“, sagt Marion Sommerfeldt, Koordinatorin der Tafeln in Döbeln und Mittweida. „Aber noch ist es unproblematisch. Wir haben kürzlich auch eine größere Nudelspende bekommen, da haben wir vorsorglich gleich mal zwei Pakete mit ausgegeben.“

Auch bei der Delitzscher Tafel ist man noch guter Dinge. „Wir haben unsere Hygienestandards aufgerüstet und unser Ausgabekonzept angepasst“, so Steffen Hampl, Sprecher der Delitzscher Tafel. Das verlängere die Arbeitsprozesse zwar, trage aber zur Sicherheit von Personal und Bedürftigen bei.

