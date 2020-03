Wegen Pandemie: Erster Kita-Teil endlich fertig – aber keine Eröffnung in Schkeuditz

Schkeuditz

Lange haben die Schkeuditzer der Eröffnung des ersten Bauabschnitts der neuen Kita in der Käthe-Kollwitz-Straße entgegen gefiebert. Nun ist er fertig – und kein Kind kann den Neubau nutzen. Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt gehen derweil weiter.

Eingewöhnung der ersten Kinder ausgesetzt

Zuletzt war der Eröffnungstermin verschoben worden, unter anderem weil im Winter der Estrich nicht planmäßig trocknete. „Vergangene Woche sollten die Eingewöhnungen der ersten Kinder beginnen“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf Nachfrage der LVZ. „Das haben wir in Rücksprache mit den Eltern nun erstmal ausgesetzt.“ Zwischenzeitlich sei die Kita zwar als Notlösung für zwei Kinder, deren Tagesmutter krank war, genutzt worden. Wirklich eröffnet wurde sie allerdings nicht. Eigentlich sollten nach und nach bis zu 60 Kinder in diesem ersten Teil betreut werden. Stattdessen tobt hinter den Scheiben mit den Schmetterlingen kein einziges Kind, liegt der Außenbereich ungenutzt da.

Kein Einweihungstermin für zweiten Abschnitt

Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt gehen aber weiter voran. Nochmals 90 Kinder sollen in diesem zweiten Teil untergebracht werden. Wann eröffnet werden kann, dazu macht die Stadtverwaltung keine Aussage. „Wir arbeiten konzentriert an diesem Bereich“, so Bergner. „Aber wir können derzeit keine Voraussagen treffen.“ Auch nicht zur Frage, wann denn der erste Teil eingeweiht werden kann. Schließlich hängt das vor allem von den Allgemeinverfügungen des Freistaates Sachsen und des Landkreises Nordsachsen ab.

Trotz neuer Kita: Warteliste für Plätze

Das Bauvorhaben in der Käthe-Kollwitz-Straße ist eines der größten Bauprojekte in Schkeuditz. In zwei Phasen entstehen ein Krippen- und ein Kindergartenbereich für insgesamt 150 Kinder. Weil es einen hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Schkeuditz gibt, wurden Mitte des vergangenen Jahres die Planungen für den zweiten Bauabschnitt vorgezogen. Dennoch: Wer derzeit einen Platz in Schkeuditz sucht, kommt auf die Warteliste. Auch die neuen Kapazitäten in der Kita sind restlos ausgebucht. Deshalb treibt die Stadtverwaltung die Planungen für eine Betriebskita voran, die Verhandlungen ziehen sich allerdings. Auch, weil verschiedene Interessenlagen berücksichtigt werden müssen.

Von Linda Polenz