Leipzig

Ganz im Gegensatz zum moderaten Tempo beim Marathonlauf ging es bei der Krisenbewältigung im Leipziger Laufladen blitzschnell. Ein Anruf, eine fixe Programmierleistung, viel Adrenalin für die Zukunft – jetzt zeigt Geschäftsführer Jörg Matthé seine Beratungsleistung online so kompetent wie im Laden. Die Corona-Krise ist sogar Startschuss für einen digitalen Regio-Marktplatz, auf dem der Laufladen bereits seine Zelte aufgeschlagen hat.

„Finde den richtigen Laufschuh“ ist das Video betitelt, in dem Jörg Matthé zeigt, wie man die richtige Schuhgröße für seinen Laufschuh ermittelt. Im neuen Online-Beratungsshop nutzt der Suchende ein Formular, in das er ein paar Maß- und Schuhdaten einträgt. Nach Absprache treffen sich der Laufladen und der Kunde dann per WhatsApp, Facetime oder auf anderen Kanälen im Videochat, in dem Jörg Matthé eine kleine Produktauswahl zeigt. „Wir haben aktuell 80 Prozent Kunden, die sich mit uns per Videotelefonie zur Schuhauswahl treffen. Und wir haben bei der Modellauswahl eine Trefferquote von 95 Prozent“, sagt er.

Anzeige

Schnelle Hilfe durch eXa-online

Die Kernkompetenz seines Lauf-Fachgeschäfts auch jetzt als Chance zu nutzen, das ist eine Geschichte mit unternehmerischem Blitz-Tempo und einer gewachsenen Freundschaft. Einen Tag nach Schließung der Geschäfte in Sachsen, am 20. März, rief Jens Gersonde bei Jörg Matthé an. „Wir hatten uns 2008 bei einem Marathon duelliert, bis Kilometer 35 war es ein spannendes Rennen. Daraus ist eine Freundschaft fürs Leben geworden.“ Der Inhaber der eXa-online GmbH bot sofort Hilfe an.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Marathon-Freunde legten mit einem Programmierer einen Spurt hin: Die Online-Beratung, „mit der wir unsere Schuhberatung nach dem Motto ,Riechen, schmecken, fühlen’ weitermachen konnten“, sei laut Jörg Matthé bereits kurz zuvor fertig gewesen und wurde in den in nur einer Woche errichteten neuen Shop integriert. Der wiederum ist neben dem Shop der eXa Icefighters erster Bestandteil des brandneuen „Centrum Warenhaus“.

Regionaler Marktplatz geplant

Der Name ist angelehnt an die Warenhauskette in der ehemaligen DDR. Das neue „Centrum Warenhaus“ ist als regionaler Marktplatz für hiesige Händler und Gewerbetreibende geplant. „Er soll eine Visitenkarte für die Leipziger Unternehmen werden“, sagt Jörg Matthé. Nicht anonym bleiben gegenüber den Großen im Internet, gesehen werden – ein Schritt in die Zukunft mitten in der Krise.

Wie sich diese für sein Geschäft und den Handel an sich entwickeln wird, „wird man erst in ein paar Monaten sehen“, sagt er, mit Blick aufs Warenmanagement, Lieferketten und die Mitarbeiter. Die Live-Videoberatung könne generell ein belebendes und vielleicht entspannendes Element sein, jetzt sei die Zeit, in der zwangsläufig die Flexibilität zum Beispiel der jungen Familien unter den Mitarbeitern ausgelotet werde. Denn im Umgang mit der Krise hätten alle im Leipziger Laufladen erkannt, „dass es auch noch das Leben gibt“, meint Jörg Matthé.

Der Leipziger Laufladen ist werktags zwischen 10 und 19 Uhr telefonisch unter 0341 225 20 80 zu erreichen. Auf der Website www.leipziger-laufladen.de sind Bestellformulare und Gutscheinbestellungen eingerichtet. Ab Montag, 20. April, hat das Geschäft auch wieder regulär geöffnet (Montag bis Donnerstag, 10 bis 18.30 Uhr, Freitag bis 19 Uhr, Samstag bis 16 Uhr). Der neue Online-Beratungsshop befindet sich hier: http://leipziger-laufladen.centrum-warenhaus.de

Sie wollen einen Beitrag zur LVZ-Aktion „Wir halten zusammen“ leisten? Kontaktieren Sie uns: Telefonisch unter 0341 2181 1321 oder via E-Mail unter zusammen@lvz.de. Weitere Infos unter www.lvz.de/zusammen

Von Stefan Michaelis