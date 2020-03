Borna

Fahrgäste müssen hinten einsteigen, Schülerfahrten fallen weg, und mit der Laufkundschaft sieht es schon in anderen Zeiten nicht besonders gut aus. Auch das Taxi-Gewerbe leidet unter Corona, auch im Leipziger Land. Am Ende könnten Existenzen auf dem Spiel stehen.

Kurzarbeit in Rötha

Der ATB Fahrdienst in Rötha darf als relativ großer Vertreter der Branche im Landkreis Leipzig gelten. Dort sind bis zu elf Fahrzeuge in Einsatz. Im Normalfall. „Am Dienstag waren mal fünf, sechs Autos unterwegs“, sagt Dispatcherin Victoria Wörsch. Mittlerweile eher eine Ausnahme. Nach Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen sind es weniger. Die Fahrten von Behinderten oder Schülertransporte sind weggefallen, „und die Oma, die von der Familienfeier wieder nach Hause will, gibt es auch nicht mehr“. Das schlägt ins Kontor, zumal Fixkosten wie Versicherungen weiterlaufen. Das Unternehmen, das etwa 15 Leute beschäftigt, hat Kurzarbeit beantragt.

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

90 Prozent Verlust in Zedtlitz

Tino Eißner sind etwa 90 Prozent seiner üblichen Touren weggebrochen. Normalerweise ist der Ein-Mann-Unternehmer aus Zedtlitz, seit 23 Jahren im Geschäft, sechs-, siebenmal am Tag unterwegs. Behandlungen, zu denen er Patienten in der Regel fährt, wurden abgesagt. Zudem setzen sich die Leute wegen Corona im Zweifel lieber selbst ans Steuer. „Es ist schon einschneidend“, sagt der Taxi-Unternehmer, der froh ist, dass wenigstens sein Fahrzeug abbezahlt ist. Was noch läuft, sind Fahrten von Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen. Tino Eißner hat das Telefon so gut wie immer bei sich, um sofort losfahren zu können. Bleibt die Frage, wie lange er diesen Zustand als Einzelkämpfer aushalten kann. „Vielleicht vier Wochen.“

Bescheidenes Geschäft in Groitzsch

„Bescheiden“ läuft das Geschäft, sagt Jürgen Fischer. Fahrten für Patienten, die zur Chemotherapie oder zur Dialyse ins Krankenhaus müssen, gibt es zwar noch. „Aber ich fahre vielleicht noch 20 Prozent des Üblichen“, sagt der Taxifahrer aus Groitzsch. „Die Kredite laufen aber trotzdem weiter.“ In anderen Zeiten ist Jürgen Fischer auch in entfernte Kurorte oder bis nach Berlin unterwegs. Dass er Taxi-Unternehmer im Nebenerwerb ist, tröstet nur bedingt. „Ich bin eigentlich in der Gastronomie“ – im Groitzscher Hotel „Weißes Ross“. Das hat wegen Corona geschlossen.

Noch zwei Fahrzeuge von Elstertrebnitz aus unterwegs

Etwas besser sieht es bei Taxi-Wilhelm in Elstertrebnitz aus. „Es geht so“, sagt Inhaber Frank Weiß. Touren zur Dialyse gibt es noch, „das läuft weiter“. Allerdings sind längst nicht mehr alle der insgesamt sechs Fahrzeuge unterwegs. Jetzt sind es noch zwei, wenn es mal hoch kommt, eins mehr. Frank Weiß betont, dass es jetzt vor allem auf den Schutz der Fahrer wie Patienten ankommt, durch die Umsetzung der bekannten Empfehlungen wie Händewaschen und Desinfektion. Eine Plexiglaswand zwischen Fahrer und Rücksitz zum Schutz aller lässt sich allerdings nicht so leicht einbauen. „Die müsste erst der TÜV abnehmen.“

Soforthilfen für die Wirtschaft: Hier gibt es Unterstützung Seit einigen Tagen laufen die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen der Sächsischen Staatsregierung an. Unternehmer und Freiberufler stehen somit eine Reihe von Hilfen zu. Wichtige Informationen rund um das Coronavirus hat der Freistaat Sachsen unter www.coronavirus.sachsen.de bereitgestellt. Unternehmer und Selbständige finden hier eine Auflistung zu häufig gestellten Fragen und Antworten.

Von Nikos Natsidis