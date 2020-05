Leipzig

Im LVZ-Hilfsportal können krisengebeutelte Unternehmen und Dienstleister weiterhin um Unterstützung werben.

So wie Kräuterfrau Irene Finke, die ihren Kräuterladen zwar trotz Corona geöffnet lassen konnte, da sie Lebensmittel verkauft. Allerdings besteht ihre Haupteinnahmequelle aus Kursen, die sie hält und die zurzeit nicht stattfinden können.

Richtig prekär sieht es im Gastrobereich und bei Tourismusunternehmen aus. Denn hier müssen die Türen größtenteils weiterhin geschlossen bleiben .

Kreative Ideen sind gefragt, die helfen, wenigstens einen kleinen Umsatz zu generieren. Das Riff- Freizeitbad in Bad Lausick ist zwar weiterhin geschlossen, doch der Betrieb nicht gänzlich. Das Restaurant bietet einen täglichen Mittagsservice mit Abholung an. 30 bis 50 Mahlzeiten werden pro Tag ausgegeben. Von diesem Service können auch die Handwerker und Montage-Arbeiter profitieren, die aktuell die einzigen sind, die im angeschlossenen Hotel übernachten dürfen.

Unternehmen und Dienstleister, die weiterhin tatkräftige Unterstützung benötigen, um ihr Überleben zu sichern, können sich auch jetzt noch kostenlos unter www.lvz.de/hilfsportal registrieren – ebenso Initiativen, die mit besonderen Aktionen helfen möchten.

Geschäftsinhaber, die ihren Eintrag nur ändern möchten, wenden sich am besten direkt per E-Mail an zusammen@lvz.deScheiben Sie uns.

