Leipzig

Auch Tanzschulen, Theater, Sportvereine und andere Einrichtungen können noch nicht in ihre gewohnten Abläufe zurückkehren. Sie benötigen weiterhin tatkräftige Unterstützung, um ihr Überleben zu sichern, und können sich daher auch jetzt noch ganz unkompliziert und kostenlos unter www.lvz.de/hilfsportal registrieren.

Ob Gutscheinverkauf oder Spendenaufruf, Videocoaching oder Abholservice – alle auf dem Hilfsportal veröffentlichten Ideen finden hier die passenden Unterstützer, denn Leser können diese Offerten nutzen und so ein Zeichen der Solidarität mit den Unternehmen setzen – getreu dem Motto #supportyourlocal.

Anzeige

Mit Ideen und Initiativen helfen

Das Hilfsportal ist auch der richtige Platz für alle, die aktiv mit Ideen und Initiativen Menschen in ihrer Umgebung oder gebeutelten Unternehmen helfen möchten.

Weitere LVZ+ Artikel

So wie Judith Herschel Hille, die in ihrem Geschäft in der Mädlerpassage kostenlos Anleitungen zum Falten einer Atemschutzmaske gibt oder der Fahrradhändler Lucky Bike, der an ausgewählte Alltagshelden Räder verschenkt. Und beim Marathon „Wir laufen für euch“ kamen 15.000 Euro für Leipzigs Sportvereine zusammen.

Insgesamt 490 Einträge verzeichnet das LVZ-Hilfsportal aktuell. Und täglich kommen neue hinzu.

Übrigens: Geschäftsinhaber, die wieder öffnen dürfen und ihren Eintrag ändern möchten, wenden sich am Besten direkt per E-Mail an zusammen@lvz.de.

Von Annett Riedel