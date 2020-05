Willkommen in der Welt des Schmerzes: Wurzener tätowiert in der Corona-Krise

Wurzen

Viele stünden auf den Schmerz, sagt Steve. „Es ist, als ob du mit dem Zirkel in die Haut stichst und dann lang ziehst – geil.“ Er lasse sich schon seit etlichen Jahren tätowieren. Und habe es nie bereut: „ Eni ist ein guter Kumpel. Wenn du Probleme hast, kannst du kommen und quatschen. Es ist familiär hier, Eni hat immer ein offenes Ohr.“

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Eni, das ist Enrico Pape. Der 43-Jährige hat in doppelter Hinsicht ein offenes Ohr. So trägt er in beiden Ohrläppchen einen sogenannten Tunnel. Körperschmuck ist seine Leidenschaft. „Ja natürlich tut Tätowieren weh. Aber es macht auch süchtig. Viele, die hier rausgehen, überlegen sich zehn Minuten später schon das nächste Motiv.“

Weitere LVZ+ Artikel

Willkommen in der etwas anderen Wohlfühloase

Willkommen in „Enis World of Pain“. Seine Welt des Schmerzes bezeichnet der Wurzener als Wohlfühloase. Ja, er streichele mitunter die Seele seines Gegenübers. „Wenn sich der Kunde quält, ist er ganz bei sich. Da sind Kinder, Partner, Arbeit mal ganz weit weg.“ Frauen seien im übrigen härter im Nehmen. Nun ja, wer schön sein will, muss ...

Leiden mussten Kunden vor allem in der Corona-Zwangspause. Während des Shutdowns durfte weder gepierct noch getunnelt werden. Die Tattoo-Studios waren wochenlang geschlossen. „Ein Riesenproblem“, weiß Eni: „Wegen der Schmerzen brauche ich für manche Motive mehrere Sitzungen. So blieben bereits angefangene Tätowierungen unvollendet.“

Mit Wunsch-Tattoo kann Sommer kommen

Kein Wunder, dass die Nachfrage seit der Öffnung Anfang Mai entsprechend ist. Besonders ungeduldig seien die Damen. „Klar, der Sommer naht, und man will Haut zeigen. Da muss das Tattoo fertig werden.“ Ohne Termin gehe jedoch nichts. Gerade in Corona-Zeiten seien die Auflagen streng: Abstand, Mundschutz, keine Begleitperson.

Lesen Sie auch:

Enrico Pape ist gebürtiger Wurzener. Schon als Halbwüchsiger malte er gern, vorzugsweise in Schulheften. Kritzeleien in Büchern seien tabu gewesen: „Sonst hätte es Ärger gegeben.“ Seine künstlerische Ader spielte der gelernte Maurer erst spät aus: „Das war in einem Tattoo-Studio in Holland. Ich durfte dem Chef über die Schulter schauen und entwarf Motive auf Papier.“

Eigener Laden in der Wenceslaigasse

Im Nachbarland, wo er auf dem Bau gearbeitet hatte, tätowierte er erstmals unter Anleitung. Schiffe, Rosen, Herzen – die Holländer mögen es eher lieb und brav, sagt Eni mit Augenzwinkern. 2006 eröffnete er sein erstes eigenes Studio, damals noch in Wurzen-Nord. Seit zehn Jahren tätowiert er nun schon in seinem Laden in der Wenceslaigasse.

Das Geschäft mit dem Körperkult sei schnelllebig. Graffiti Style, Lettering, Hyper-Realism – der Autodidakt lernt täglich hinzu, um up to date zu bleiben. Doch nicht nur der Stil revolutioniert sich – auch die Technik. Mussten Nadeln früher noch selber gelötet werden, gibt es heute Module. Einst brauchte man mehrere Maschinen, inzwischen reicht eine.

Körperkult so alt wie die Menschheit

Afrikaner mit Teller in der Lippe und Ringen um den Hals, dazu Indianer, die keinen Schmerz kennen – Body-Modification, auch kurz BodMod, sei so alt wie die Menschheit, sagt Eni: „Und doch wurden Tätowierungen bei uns lange vor allem mit Gefangenen und Seeleuten in Verbindung gebracht. Inzwischen aber ist der Körperschmuck in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

Seine älteste Kundin sei 72, der jüngste Kunde 18. Arbeiter oder Richter, Arzt oder Krankenschwester – Interessierte seien bunt gemischt. Sie könnten sich auf Hygienestandards verlassen, die nicht nur zu Corona-Zeiten streng seien und kontrolliert würden. „Nadeln, Farbkappen, Folien – bis auf die Maschine wird nach einmaligem Gebrauch alles entsorgt.“

Tätowierer immer auch ein Psychologe

Drei Kinder hat der Familienvater. Für Geld mache er nicht alles: „Das Tattoo sollte zur Person passen“, sagt Eni, der sich das Recht vorbehält, Dinge abzulehnen. Auf Wunsch der Kunden covere er auch deren Jugendsünden, das heißt, aus der Flamme zaubere er etwa einen Schmetterling. Motive erstellt er inzwischen mit dem iPad. „Du musst lieben, was du tust, sonst wird das nichts.“

Mandalas, Löwen, Totenköpfe – endlich könne er wieder loslegen. Als er coronabedingt pausieren musste und kein Geld verdienen konnte, habe ihm seine „hammergeile Familie“ geholfen. Statt Tattoos gab es ganz andere To-do-Listen. Die Zeit des Nachdenkens war mit Blick auf die Arbeit mit dem Kunden sicher nicht umsonst. Schließlich ist ein Tätowierer immer auch ein Psychologe.

Von Haig Latchinian