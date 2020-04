Zoff um Corona-Kontrollen in Leipzig: „Wenn die Administration übers Ziel hinausschießt“

Leipzig

Er tankte, er wusch, er polierte – doch dann kam die Corona-Kontrolle: Ein Leipziger Jurist hat an einer Tankstelle Ärger mit der Polizei bekommen und deshalb sogar rechtliche Schritte erwogen. Der Fall zeigt: Im Umgang mit all den Verboten und Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Pandemie ist die Rechtsunsicherheit noch immer ziemlich groß.

„Ich war nicht belehrbar“

„Die drei Polizisten sprachen mich an, weil Auto putzen kein triftiger Grund sei, die Wohnung zu verlassen und dies sogar eine Straftat darstelle“, schildert Thomas Walter seine Kollision mit den Ordnungshütern. „Sie wollten mich belehren, ich war aber nicht belehrbar. Außerdem kündigten sie eine Strafanzeige gegen mich an.“ Die ärgerliche Episode ereignete sich vor wenigen Tagen, als in Sachsen noch die Allgemeinverfügung anlässlich der Corona-Krise galt. Darin waren zwar Tankstellen als nach wie vor legal geöffnete Einrichtungen ausgewiesen, nicht aber deren Waschstraßen- und boxen. Im Alltag bot das offenbar zuviel Spielraum für Interpretationen.

„Situation für Polizei Neuland“

Mit der am 1. April in Kraft getretenen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung hat der Freistaat etwas nachjustiert. Zumindest das Waschstraßen-Problem ist in den FAQs zur Verordnung nunmehr ausdrücklich erwähnt und legalisiert. Gleichwohl bietet auch der neue, durch Bußgelder verschärfte Strafenkatalog im Alltag allerhand Fallstricke.

„Die aktuelle Situation ist auch für die Polizei Neuland“, wirbt Behördensprecherin Silvaine Reiche um Verständnis. „Die sich zum Teil in kurzen Abständen ändernden Regelungen erfordern in der Durchsetzung ein besonderes Maß an Flexibilität und Sensibilität im Kontakt mit Bürgern, dem die Kollegen nach besten Kräften gerecht werden.“

„Sinnvolle Verfahrensweise für alle“

Auch dem sächsischen Innenministerium ist die Brisanz der Lage offenbar bewusst. „Es gibt eine permanente Rückkopplung mit den Beamten der Polizei“, so Behördensprecher Jan Meinel. „Wir verfolgen die Social-Media-Kanäle der Polizei und sammeln die darin auftretenden Fragen.“ Ziel sei es, Updates zu geben, „um eine sinnvolle Verfahrensweise für alle zu finden“.

Auch die Einsatzkräfte, welche an der Leipziger Waschanlage möglichen Verfehlungen nachgegangen waren, seien „noch einmal sensibilisiert und über die korrekte rechtliche Einordnung des benannten Sachverhalts in Kenntnis gesetzt“ worden, so Reiche. Es sei schwer, in der gebotenen Kürze der Zeit alles zu regeln, meint der Ministeriumssprecher. Gegen strittige Entscheidungen könne man schließlich auch noch innerhalb eines Bußgeldverfahrens vorgehen, so Meinel. Oberstes Ziel bleibe nach wie vor, die Infektionsketten zu durchbrechen.

Regelungen auch bei Behörden umstritten

Doch nach Informationen der LVZ läuft die Diskussion um die Corona-Verbote selbst innerhalb der zuständigen Behörden. So sehen die FAQs zur Verordnung vor, dass nur die absolut notwendige Aktivität im Freien erlaubt sein soll, „nämlich die im Umfeld des Wohnbereichs. Also sind keine Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung erlaubt.“ Beispielsweise seien Dresdnern Ausflüge in die Sächsische Schweiz, den Tharandter Wald oder das Erzgebirge nicht gestattet.

Doch was ist im Sinne des Infektionsschutzes sinnvoller, fragen sich selbst Sicherheitsexperten: Am sonnigen Wochenende im wohnortnahen Park spazieren zu gehen – so wie Hunderte Gleichgesinnte auch? Oder mit dem Auto beispielsweise in die Dübener Heide zu fahren – was für Leipziger aktuell verboten ist, aber womöglich deutlich weniger Kontakte zu anderen Menschen mit sich bringen würde?

Kein Mindestabstand bei Ausweiskontrolle

Kontrollkritiker wie der promovierte Jurist Walter wundern sich zudem, warum Polizeibeamte selbst den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter nicht einhalten würden. Auch diese Vorschrift ist mit der Praxis nicht immer kompatibel. „Um beispielsweise einen Personalausweis entgegen zu nehmen, lässt sich die kurzzeitige Unterschreitung des Mindestabstands zumeist nicht ganz verhindern“, stellt Polizeisprecherin Reiche fest. „An die Beamten sind jedoch bereits seit Januar 2020 umfassende Hinweise ergangen, welche Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung einer Infektion eingehalten werden sollten. Diese Hinweise orientieren sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.“ Regelmäßig werde auf diese Verhaltensempfehlungen aufmerksam gemacht.

Jurist Thomas Walter sieht Freiheit und Demokratie in Gefahr. Quelle: privat

„Erosion unseres Rechtsstaates “

Für Thomas Walter, der mal Bundestags-Direktkandidat der Piratenpartei in Leipzig war, liegt das Problem ohnehin tiefer. Der Notar zweifelt die Gefährlichkeit des Virus gar nicht an, hat nach eigenen Angaben stets Desinfektionspray am Mann und hält um seinen Schreibtisch eine 2,50-Meter-Bannmeile. „Aber unsere Freiheit gerät immer mehr in Gefahr, wenn die Administration übers Ziel hinausschießt“, befürchtet er. „Das sind Anfänge der Erosion unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Und es besteht die Gefahr, dass in solchen aufgeregten Zeiten unbesonnen gehandelt wird, sowohl vom Normgeber als auch von Vollzugsbeamten.“

Von Frank Döring