Die Brothers Quay sind Meister der Objekt- und Puppenanimation und in diesem Jahr prominente Gäste beim DOK Leipzig. In einer von insgesamt drei Sonderreihen zum Animationsfilm zeigt das Festival eine Auswahl der sphärischen, teils schaurigen Werke des Künstlergespanns. Die Brüder werden dem Publikum auch persönlich Einblicke in ihr kreatives Schaffen, das ihnen bereits zahlreiche Preise bescherte, gewähren. Sie steuern auch den diesjährigen Festivaltrailer bei.

„Ihre Filme bewegen sich oft an der Grenze zwischen Wachsein und Traum, sie faszinieren und verstören“, beschreiben die Veranstalter das künstlerische Schaffen der Brüder in einer Mitteilung. Es sei durchzogen von der Adaption literarischer Werke. Darüber hinaus produzierten sie bereits zahlreiche Musikvideos, etwa für Sparklehorse, 16 Horsepower oder Peter Gabriel. Unter ihren prominentesten Fans ist auch der Regisseur Christopher Nolan, der 2015 den Kurzfilm Quay über die Brüder drehte.

Dialogorientierte Sonderreihen

In der Reihe „Animation Perspectives“ werden außerdem die multidisziplinären Künstler Brenda Lien und Max Colson gegenseitig ihre Arbeiten vorstellen und sich darüber mit dem Publikum austauschen. Beide kombinieren Spielarten des Animationsfilms mit dokumentarischen und experimentellen Elementen.

Dialogisch ist auch die dritte Sonderreihe zum Animationsfilm angelegt: „Licht durch Finsternis“. Ausgangspunkt ist die Idee des in Görlitz geborenen Philosophen Jakob Böhme, dass Licht und Finsternis das jeweils andere für die eigene Existenz benötigen.

Das Festival findet vom 28. Oktober bis 3. November statt und zeigt über 300 Filme und interaktive Arbeiten. Die Filme der offiziellen Auswahl werden am 10. Oktober verkündet.

Von lvz