Leipzig/Ljubljana

„Mayday, Mayday“: Es sind die letzten Worte von Pilot Kurt E., kurz bevor die Piper PA-32R-301T in die Tiefe rast. Die Wetterbedingungen über dem Westen Sloweniens sind schwierig, ein Gewitter mit eisigen Temperaturen lässt in rund 4000 Metern das Höhenruder der Propellermaschine einfrieren – bis es schließlich abreißt. Um 10.51 Uhr bricht der Funkkontakt zum Tower in Ljubljana ab. Kurz darauf stürzt das sechssitzige Flugzeug im Sommer 2016 in einen Wald und geht in Flammen auf. Alle vier Insassen, darunter die Gründer der Leipziger Internet-Unternehmens Unister Thomas Wagner (38) und Oliver Schilling (39) sowie ein Finanzberater (65), sind sofort tot.

Wetter und Pilotenfehler sollen zum Absturz geführt haben

Mehr als vier Jahre nach dem Absturz ist das Unglück für die slowenischen Ermittlungsbehörden aufgeklärt. Das Luftfahrtamt in Ljubljana legte in dieser Woche seinen Abschlussbericht vor und führt im Wesentlichen die schwierigen Wetterbedingungen und Fehler des 73-jährigen Piloten als Gründe für den Absturz an. „Die meteorologischen Bedingungen zum Zeitpunkt des Unfalls waren nicht geeignet für den Flugzeugtyp“, schreibt der slowenische Chefermittler Toni Stojčevski in seinem knapp 80-seitigen Report. Dieser liegt inzwischen auch dem deutschen Luftfahrtbundesamt vor. „Als Ursache des Unfalls wird bestätigt, dass der Pilot von der geplanten Route abgewichen und in ein Schlechtwettergebiet mit Vereisungsbedingungen eingeflogen ist“, heißt es aus Braunschweig.

Anzeige

Um 10.16 Uhr war die Unglücksmaschine am 14. Juli 2016 in Venedig mit Ziel Leipzig gestartet. Der erfahrene Pilot Kurt E. steuerte die Piper zunächst in Richtung Osten. Kurz hinter der slowenischen Grenze änderte er seinen Kurs in Richtung Nordwesten, um dem aufziehenden Unwetter auszuweichen. Doch Vereisungen, die auch andere Flugzeuge in der Nähe feststellten, führten bei der kleinen Maschine zu fatalen Problemen.

Sechs Millimeter dicke Eisschicht

Da die Piper nicht über Enteisungstechnik verfügte, hat sich laut den Ermittlern wahrscheinlich eine mehr als sechs Millimeter dicke Frostschicht am Höhenstabilisator gebildet, die zu einem sogenannten „Flattern“ führte. Mit Kraft soll E. am Ruder gezogen haben. An Teilen des abgerissenen Stabilisators, die Suchmannschaften im Oktober 2016 einen Kilometer von der Absturzstelle entfernt fanden, waren deutliche Verformungen zu sehen. Im Dezember 2019 wurde noch ein weiteres, kleineres Teil des Ruders sichergestellt.

Das Wetter am 14. Juli 2016 in der Nähe des Absturzortes. Eine Aufnahme der Wetterstation Otlica. zeigt die Gewitterwolken Quelle: Luftfahrtministerium Slowenien

„Aufgrund der Wucht des Aufpralls gab es für den Piloten und die Passagiere keine Chance zu überleben“, heißt es in dem Bericht. Die Maschine stürzte einige Meter neben einer Straße senkrecht auf den Boden und brannte zu einem Großteil aus. Der Einschlag verursachte laut dem Abschlussbericht einen 80 Zentimeter tiefen Krater.

Immer wieder hatte es Spekulationen gegeben, vor dem Abflug in Venedig könnte an der Maschine manipuliert worden sein, sodass sie vorsätzlich zum Absturz gebracht wurde. Dies schließen die slowenischen Ermittler in ihrem Bericht weitgehend aus. Es gebe keine Hinweise auf Straftaten, betont Stojčevski. Auch technische Mängel seien nicht festgestellt worden. Die zwölf Jahre alte Maschine war acht Monate vor dem Unglück zuletzt gewartet worden. Bei einem Unfall im Jahr 2010 war die am Flughafen Bonn-Hangelar geparkte Piper zwar am linken Flügel schwer beschädigt und anschließend repariert worden. Dies habe mit dem Unglück jedoch nichts zu tun.

Ein Teil des Höhenruders der Absturz-Maschine wurde später gefunden. Quelle: Luftfahrtministerium Slowenien

Analysen der Trümmerteile ergaben laut den slowenischen Ermittlern auch sonst keine Auffälligkeiten. Akribisch wurden die Überreste der Maschine in den vergangenen vier Jahren untersucht. Auch der Pilot wurde unter die Lupe genommen. E. habe eine gültige Lizenz und ein ärztliches Attest besessen, das bis zum 8. Januar 2017 gültig war, heißt es. Er hatte laut dem Bericht mehr als 3910 Stunden Flugerfahrung.

Ex-Unister-Sprecher zweifelt Ergebnisse an

An den Untersuchungen hat Konstantin Korosides, Ex-Sprecher von Unister und guter Freund Thomas Wagners, erhebliche Zweifel. „Es erscheint mir physikalisch nicht einleuchtend, dass auf den kleinen Flügeln des Höhenruders angeblich in 4000 Metern Höhe, einer üblichen Flughöhe, sich solche Berge von Eis aufgetürmt haben sollen, dass das zum Abbruch eben dieser führen soll“, sagte er der LVZ. Korosides ist vor allem verwundert darüber, dass „das ganze Höhenruder links und rechts zerbrochen ist und die Teile in Hunderten Metern Entfernung verstreut sind und einige dieser Teile immer noch nicht gefunden wurden“. Er sagt offen: „Ich zweifle den Bericht an.“

Die Absturzstelle bei Predmeja in Slowenien. Quelle: imago

Juristisch dürfte das Kapitel des Unister-Absturzes damit jedoch vor dem Ende stehen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig erwartet die Untersuchungsergebnisse für die nächsten Tage, will diese bislang aber noch nicht bewerten, wie Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, der LVZ sagte. Bei der Behörde läuft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren zu den beiden Managern aus Leipzig. Seit im August 2016 ein erster Zwischenbericht zu dem Unglück in Slowenien erstellt wurde, warten die Leipziger Ermittler auf die finale Analyse.

Strohmann des Venedig-Betrugs aus Haft entlassen

Am Tag vor dem Absturz war Unister-Chef Wagner beim Versuch, sein finanziell schwer angeschlagenes Firmenimperium zu retten, von einem Betrüger in Venedig übers Ohr gehauen worden. Der angebliche israelische Diamantenhändler Levy Vass versprach Wagner einen Kredit von 15 Millionen Euro. Dafür sollte dieser bei einem Treffen in Italien eine Ausfallversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Euro bezahlen. Doch die erste Rate des vermeintlichen „Kredits“ entpuppte sich als Koffer mit Falschgeld. Wagner stellte noch in Venedig Anzeige. Vass entkam und konnte bis heute nicht gefasst werden.

Wilfied S., einer der Hintermänner des Betrugs, wurde 2017 in Leipzig zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Inzwischen sitzt er nicht mehr im Gefängnis. „Herr S. ist schon länger aus der Haft entlassen worden. Wir haben aber keinen Kontakt mehr“, sagte sein Verteidiger Martin Habig aus Dortmund am Donnerstag der LVZ. S. hatte damals kurzfristig seine Teilnahme an dem Venedig-Flug abgesagt. Es rettete ihm am Ende das Leben.

Von Robert Nößler und Matthias Roth