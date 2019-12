Oschatz

Der Weihnachtsmann ist noch nicht eingetroffen, da stiehlt ihm die OAZ kurz die Show: Nicht nur die Augen des fünfjährigen Milon werden ganz groß, als sich Redaktionsleiter Hagen Rösner bei der Kinderweihnachtsfeier der Oschatzer Tafel in den festlich geschmückten Saal schleicht.

Im Gepäck als Kompagnon hat er Redaktionsmaskottchen Benno: Der Teddybär in Überlebensgröße steht für die unerwartet hohe Beteiligung bei der Spendenaktion „Ein Licht im Advent“, mit der wir Milons alleinerziehenden Vater Jens Hanisch in den letzten Wochen unterstützt haben. Die Feier des uns dabei zur Seite stehenden Tafel-Vereins ist willkommener Anlass, ihn zum Finale mit dem Endergebnis zu überraschen. Bevor der Weihnachtsmann die Kinder in der Tafel mit gesponsorten Geschenken bedenkt, ziehen wir Bilanz.

OAZ-Leser spenden fast 8000 Euro

Und die ist mehr als positiv: Allein die Spendensumme von 7910,01 Euro (Stand gestern) überrascht, übersteigt sie doch die Kosten für die Ausstattung eines Kinderzimmers für die kleine Familie bei Weitem. Hinzu kamen die zahlreichen Sachspendenangebote, die uns aus der Region erreichten und mit denen wir so nicht gerechnet haben. Dafür gebührt Ihnen, liebe Leser, unser Dank!

In eine neue, größere Wohnung eingezogen und damit in ein neues Leben ist Jens Hanisch inzwischen aufgebrochen. In den letzten Wochen haben wir ihn und seine beiden Söhne Milon (5) und Ryan (3) begleitet, wir waren dabei, wie sich Umzugskisten stapelten oder die Wand im neuen Kinderzimmer in Rot und Blau getaucht wurde. Wir waren dabei, wie sich Jens Hanisch und Milon in Döbeln die ersten Möbelstücke, spendiert von Möbel-SB-Hallen-Geschäftsführer Ralf Hensgens, aussuchten und vermittelten ihm auch ein Rennautobett von einer Leserin aus Hartha.

Ein Hochbett im neuen Kinderzimmer ist einer der Wünsche, die wir mit unseren Lesern für Jens Hanisch und seine Söhne erfüllen. Quelle: privat

Spendenaktion mit der Tafel Oschatz als Partner

Sie war nicht die einzige, die anbot, der kleinen Familie Dinge für ihren Haushalt zu spenden. Weil selbst die größere Wohnung all die Möbel, die uns angeboten wurden, nicht aufnehmen kann, haben wir mit der Tafel abgesprochen, sie über den Verein gegebenenfalls an andere bedürftige Menschen zu vermitteln. Ebenso soll das, was von dem Geld übrig bleibt, hier – in der Oschatzer Tafel – helfen, Gutes zu tun. Gerade das Angebot für die Jüngeren hat uns hier überzeugt, Kinder wie Milon oder Ryan profitieren davon.

Zugleich werden wir auch den alleinerziehenden Vater noch etwas unterstützen. Denn nicht nur ein Kinderbett ging beim Umzug zu Bruch: „Der Kühlschrank macht immer mehr die Fliege“, berichtet Hanisch. „Er tuckert immer mehr und kühlt gerade auf dem letzten Loch.“

Der Weg zu einem neuen Heim

In den vergangenen Wochen gaben uns die drei einen kleinen Einblick in ihren Alltag: Jens Hanisch, wie es ist, alleinerziehend zu sein – zwischen Beruf und, als wir ihn trafen, auch gesundheitlich angeschlagen da zu sein für die Kinder. Mit Milon waren wir beim Kinderkochen der Tafel und haben Ryan (3) in der Wohnstätte für Kinder und Jugendliche der Lebenshilfe in Oschatz besucht, in der er nach der Trennung seiner Eltern lebt. Beim Singen für den Nikolaus oder Backen in der Tafel haben wir erlebt, wie unbeschwert es trotz der Widrigkeiten der Erwachsenwelt sein kann, ein Kind zu sein. Dafür danken wir auch den Dreien!

Die Wohnung sei jetzt in groben Zügen fertig, ein paar Lampen fehlten noch und in der Stube die Gardinen: „Es ist jetzt alles gestrichen, im Kinderzimmer ist der Kleiderschrank aufgebaut und das Rennautobett, das wir aus Hartha bekommen haben, ist aufgebaut“, beschreibt Jens Hanisch. „Das ist dasselbe, was wir schon hatten – nur eine kleine Nummer besser.“ Denn es habe eine Beleuchtung, berichtet er mit einem Grinsen auf den Lippen. Auch Milon soll im neuen Hochbett die erste Nacht zum heutigen Heiligen Abend verbringen können. Natürlich darf er selbst beim Aufbau davor wieder mitfrickeln.

Milon lag in der Döbelner Möbel-SB-Halle schon einmal im Hochbett Probe. Quelle: Kristin Engel

Weihnachten wird zusammen gefeiert

Gefeiert wird im neuen Heim eher im kleinen Rahmen, aber zusammen, vielleicht geht es auch nach Riesa ins Kinderland, wenn das aufhat: „Ryan ist auf jeden Fall beide Weihnachtsfeiertage zuhause“, sagt Hanisch. Es sei auch angedacht, dass er irgendwann wieder ganz zu ihm kommt. Dazu bedürfe es aber – nach zwei Jahren – kleiner Schritte zum Eingewöhnen.

„Er hat jetzt am Sonntag das erste Mal Mittagsschlaf zuhause gemacht“, berichtet Hanisch, seine Augen leuchten. Das ist eine schöne Nachricht, die der Dreißigjährige mitbringt und an dieser Stelle der Punkt, wo wir der kleinen Familie beim gemeinsamen Basteln mit Ritterburg, Eisenbahn und Autos im neuen Kinderzimmer viel Freude wünschen. Frohe Weihnachten für die drei – und natürlich auch all denen, die das ermöglicht haben! Vielen Dank.

Von Manuel Niemann