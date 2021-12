Treuenbrietzen/Bad Düben

Im Rahmen der Aktion „Ein Licht im Advent“ sammelt unsere Zeitung Geld, um dem 49-jährigen Bad Dübener Dirk Wendel weitere Kältetherapien oder andere neue Therapiemethoden zu ermöglichen. 12 207 Euro sind bereits zusammengekommen. Der Familienvater erkrankte im letzten Jahr plötzlich an Rheuma. Die seltene Form sorgt dafür, dass er sich nur noch minimal bewegen kann.

Dirk Wendel (49) aus Bad Düben. Quelle: Heike Nyari

Die Kältetherapie kann Dirk Wendels Schmerzen lindern. In Treuenbrietzen konnte er die Kältekammer nutzen. „Ich habe mich wie neu geboren gefühlt“, beschreibt er das Gefühl, wenn die Schmerzen von seinem Körper abfallen.

Die Kältekammer in Treuenbrietzen

Seit 1997 gibt es im brandenburgischen Treuenbrietzen Erfahrungen mit der Ganzkörper-Kältetherapie. Die Kältekammer existiert seit vier Jahren. Sie besteht aus drei kleineren Räumen, die Kälte nimmt schrittweise zu. Die erste Vorkammer hat Minus 10, die zweite Minus 60 Grad. Schließlich geht es in den Raum mit Minus 110 Grad. Darin liegt der Unterschied zu Kältekammern, die man aus Thermen oder anderen Freizeiteinrichtungen kennt. Diese dürfen maximal bis Minus 80 Grad gehen. Wenn die Temperaturen noch weiter sinken, muss ein Arzt den Kältekammergang betreuen. „Der gesundheitliche Effekt wird auch erst ab Minus 100 Grad nachgewiesen“, sagt Dr. Gabriele Zeidler, Chefärztin der Fachklinik für internistische Rheumatologie, Osteologie und spezielle Schmerz- und Entzündungstherapie.

Durch die sehr trockene Kälte werden die Schmerzrezeptoren und der Entzündungsbotenstoff gehemmt. Während des Aufenthalts in der Kältekammer wird man durch die Begleitung von Physiotherapeuten angehalten, sich zügig zu bewegen. Im Anschluss können die Patienten Ergotrainer nutzen oder Gymnastikübungen durchführen. Schmerz- und Rheumapatienten begeben sich im Alltag oft in eine Schonhaltung, weil die Bewegung weh tut. Ist der Schmerz durch die Kälte gestillt, kommen sie in ihre Bewegungsfähigkeit zurück. So merken sie auch schnell, wie gut es dem Körper tut, wieder in Bewegung zu kommen. „Bewegung hilft eigentlich immer, egal ob Rheuma, chronische Schmerzen, Arthrose und so weiter. Lediglich bei einem Bruch oder einer Infektion ist Bewegung nicht angebracht, sonst immer “, betont Gabriele Zeidler.

Durch den Kontrollbildschirm bekommt man einen kleinen Einblick in den Kältekammergang. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Mit Badesachen, Mütze und Handschuhen

Das neue Modell ist mit viel Glas versehen. „Außerdem hat jeder Raum zwei Türen. So wird auch Patienten die Angst genommen, welche nicht gern in kleineren geschlossenen Räumen sind“, erklärt die Chefärztin. Die Durchführung wird zudem durch medizinisches Personal begleitet, das auch auf die Bewegung hinweist. Dabei läuft flotte Musik. Im Vorgänger gab es nur ein kleines Fenster als Sichtfeld. Ein Kältekammergang wird auch mindestens zu zweit gemacht, wobei die Konstellationen so gewählt werden, dass jeweils ein Patient bereits Erfahrung mit der Kältekammer hat.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bekleidet sind die Nutzerinnen und Nutzer mit Badesachen, Mütze, Handschuhen und Armstulpen. „Als wir die Kammer neu hatten, habe ich mich mit meiner normalen Arztkleidung hineingestellt, die weiße Stoffhose und weiße Oberbekleidung, wie man es kennt“, beschreibt Gabriele Zeidler. „Das Material friert sehr schnell ein – nachher hat man sehr lang den klammen Stoff auf der Haut. Das ist nicht sinnvoll, deswegen trägt man Badesachen.“

Nicht die Kältekammer allein lindert den Schmerz

18 Euro zahlt man für einen Kältegang, wenn man ihn buchen möchte, da die Leistung einzeln nicht von der Krankenkasse übernommen wird. „Allerdings ist es oft das Ganzheitliche, was den Effekt zeigt“, gibt Gabriele Zeidler zu bedenken. „Wir sind froh, dass wir auch drei Psychologinnen bei uns an der Klinik haben. Gerade bei chronischen Krankheiten wird die Seele oft in Mitleidenschaft gezogen.“ Die individuell abgestimmte Therapie, wobei der zweimal tägliche Aufenthalt in der Kältekammer ein Teil davon ist, gibt es jedoch nur durch die Verschreibung des Arztes.

Weitere Therapien sind Hilfen zur Entspannung, Krankengymnastik, Elektrotherapie und Massagen. „Gerade heute haben wir eine neue Hydrojetliege bekommen. Dabei wird man mit einem Wasserstrahl massiert“, berichtet die Chefärztin. Die Therapiepläne setzen sich so ganz unterschiedlich zusammen. „Jeder reagiert natürlich auch anders darauf. Wir haben teilweise Patienten, bei denen die Schmerzlinderung bis zu einem halben oder einem ganzen Jahr wirkt. Das kann man pauschal nicht sagen“, erklärt Gabriele Zeidler.

So kann man für die Bad Dübener Familie spenden.

Von Juliane Staretzek