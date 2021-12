Naundorf

Die Aktion „Ein Licht im Advent“ hat in diesem Jahr Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Fokus. So möchte die Evangelische Werkschule Naundorf für Kinder und Jugendliche mit Hörschwäche eine Akustikdecke installieren. Viele Bürger sind auf das Projekt aufmerksam geworden und haben bereits gespendet.

Gromke Hörzentrum will helfen

Michael Willenberg vom Gromke Hörzentrum hat die vorangegangenen Artikel über die Onlineausgabe der LVZ gelesen und war vom Engagement der Schule sehr angetan. „Wir finden es toll, wenn sich Schulen mit der Optimierung der Klassenräume auseinandersetzen. Die Meisten denken dann natürlich an bauliche Maßnahmen. Doch diese sind oft kostenintensiv und nicht mobil.

Soundfield-Anlage wird im Januar ausprobiert

Wir als Hörakustikunternehmen bieten Lösungen für Unterrichtsräume an. Die Installation einer Soundfield-Anlage ist einfacher und hat den selben Effekt. Zudem ist es nicht an einen festen Raum gebunden.“ So machte er der Schule ein Angebot, um für mehrere Wochen die Anlage im Januar einmal kostenlos auszuprobieren.

Für den Geschäftsführer der Evangelischen Werkschule Naundorf, Tobias Leißner, eine tolle Möglichkeit, ist er doch immer daran interessiert die Voraussetzungen für das Lernen der Schüler zu verbessern. Da nun die Weihnachtsferien vor der Tür stehen, schien der Januar am geeignetsten. „Wir wollen die Schule bei der Entscheidung begleiten und schauen, wie auch wir im Rahmen der Aktion ‚Ein Licht im Advent‘ nicht nur mit der Beratung, sondern auch finanziell unterstützen können“, so Michael Willenberg, der einen solchen Spendenaufruf mit „Licht im Advent“ sehr bewundert. „Ich war sehr positiv überrascht, als ich von der Aktion erfuhr.

Spendenaktion für Projekte in der Region

Ich finde es toll, dass es nicht um Fernspenden geht, sondern um Projekte in der Region und für eine Schule. So war ich erfreut, dass damit Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf eine Verbesserung erfahren.“ Da es nicht nur in Leipzig eine Filiale vom Gromke Hörzentrum gibt, sondern auch in Torgau, Döbeln und Eilenburg, besteht auch ein direkter Bezug zu Oschatz. „Es ist ein tolles Angebot von Michael Willenberg. Ich bin schon gespannt darauf und freue mich, dass wir auch gleich richtig betreut werden. Innovation ist so wichtig. Und eine gute Akustik zu haben, steht weit oben. Wir sind so begeistert darüber, was die Aktion ‚Ein Licht im Advent‘ für uns bewirkt hat und sind den vielen Spendern sehr dankbar“, sagt der Geschäftsführer der Schule.

So können auch Sie für die Aktion spenden. https://www.lvz.de/Thema/Specials/Ein-Licht-im-Advent/LVZ-Spendenaktion-Ein-Licht-im-Advent-So-koennen-Sie-spenden2

Von Kristin Engel