215 Menschen haben innerhalb von zwei Wochen 11.441 Euro gespendet. Manche von ihnen zehn Euro, andere 50, 200 oder gar 400 Euro. Doch wer sind die Männer und Frauen hinter den Zahlungseingängen auf unserem Spendenkonto? Was hat sie dazu bewegt, Geld zu spenden? Gerade jetzt, in Zeiten, die für jeden einzelnen schwierig genug sind und alles von uns abverlangen. Wer sind die Menschen, die trotz allem das Bedürfnis haben, jemanden zum helfen, der es gerade besonders braucht? Sie alle eint eine Sache: Alle waren sie von einem Schicksal berührt – dem von Ute Friedrich. Die vor 22 Jahren auf einem Fußweg umknickte und die der eigentlich so banale Unfall in den Rollstuhl brachte.

Lange kämpfte sich die 55-jährige Zunschwitzerin allein durchs Leben. An ihrer Seite: die Familie, gute Freunde. Doch die inneren Kämpfe, die musste sie mit sich allein ausmachen. Jetzt bekommt sie Hilfe von allen Seiten, Zuspruch und Mitgefühl prasseln seit Beginn unserer Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ auf Ute Friedrich ein. So wichtig das Geld ist – das, was die Zunschwitzerin gerade erlebt, bedeutet ihr viel, viel mehr. „Die Anteilnahme ist überwältigend“, sagte sie als sie von der ersten Spenderwelle erfuhr. Seitdem gehen täglich weitere Spenden ein.

Ihre Tochter, gute Bekannte, Freunde und Vereinskollegen starten Aufrufe und lenken die Aufmerksamkeit auf Ute Friedrich. Von allen Seiten kommen die Menschen auf sie zu. Manche rufen nach langer Zeit mal wieder bei ihr an, andere schicken kleine Geschenke. Beim Einkaufen spricht sie ein fremder Mann an. Er drückt ihr Geld in die Hand, gibt ihr seine Spende direkt. „Ich war so gerührt“, sagt sie und erzählt, wie ihr die Tränen kamen. Vor Freude, vor Rührung. Die vergangenen zwei Wochen waren eine intensive und aufwühlende Zeit für Ute Friedrich.

„Ute Friedrich ist gar nicht mehr wegzudenken“

Einer der auch gespendet hat, ist Andreas Schubert. Und mit ihm die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr von Zschaitz. „Wir haben das Geld, was eigentlich für unsere Weihnachtsfeier geplant war, gespendet“, erklärt der Ortswehrleiter. 200 Euro sind so auf dem Spendenkonto gelandet. „In unserer Gemeinde arbeiten die Vereine eng zusammen. Man kennt sich. Ute Friedrich ist da gar nicht weg zu denken“, sagt Andreas Schubert. Er weiß, dass sie immer für alle da sein will. Dass sie das gerade nicht kann, tut ihr hundeweh, ist er sich sicher. „Wer sie kennt, weiß das.“

Angelika Leonhardts Name erscheint auch auf der Spenderliste. Damals, als Ute Friedrich den Unfall hatte, der ihr Leben verändern sollte, arbeiteten die beiden Frauen zusammen in Auterwitz. „Ich hab das hautnah miterlebt“, erinnert sie sich. „Ich wusste, dass es schlimm war. Wie tragisch es wirklich war, weiß ich aber erst jetzt.“ Mit ihren 50 Euro will Angelika Leonhardt ein Stück dazu beitragen, um Ute Friedrich die ihr so wichtige Eigenständigkeit zurückzugeben. „So schätze ich Ute auch ein. Dass sie zwar weiß, ihr wird geholfen, sie aber trotzdem für sich allein einstehen will. Ich kann sie verstehen“, sagt sie. „Die Ute ist so ein lieber Mensch. Ich kann’s nicht anders sagen. So etwas hat sie nicht verdient.“

Kompensieren, was das Gesundheitssystem nicht leistet

Auch Dirk Schilling hat für Ute Friedrich gespendet. Nicht in seiner Funktion als Bürgermeister der Gemeinde Ostrau, sondern als Familie, gemeinsam mit seiner Frau Heike. „Das hat uns berührt“, sagt er über die Geschichte der Zunschwitzerin. Ihr Schicksal kennt Dirk Schilling, doch welcher Schmerz dahinter steckt, welchen bitteren Kampf Ute Friedrich führt, dass konnte er nicht ahnen. „Wir kennen und schätzen sie sehr. Ihr ehrenamtliches Engagement, ihre Lebenseinstellung, das kann man gar nicht genug wertschätzen“, betont Dirk Schilling. Und er hat etwas dazu gelernt durch die Geschichte der 55-Jährigen. Dass es doch nicht so einfach ist, wie man denkt. Dass die Hilfe, die jemand ganz konkret braucht, eben doch nicht ganz selbstverständlich ankommt. „Und das empfinden wir als Ungerechtigkeit“, sagt er. Deswegen hat seine Familie 100 Euro gespendet. Um zu kompensieren, was das Gesundheitssystem nicht leistet.

Die Zschaitzer Feuerwehr, Angelika Leonhardt, Dirk und Heike Schilling – sie stehen stellvertretend für all die Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen gespendet haben. Die Geschichte von Ute Friedrich bewegt – die unterschiedlichsten Menschen, in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig, aber auch darüber hinaus. Leute aus Waldheim, Roßwein, Döbeln, sogar aus Leipzig entscheiden sich dafür, ihre Spende der Zunschwitzerin zu schenken. Das ist, was Ute Friedrich so sehr brauchte. Der langersehnte Hoffnungsschimmer.

Von Stephanie Helm