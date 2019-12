Tiefensee

Das Weihnachtsfest in einem Haus mit einem richtigen Badezimmer mit Wanne, Waschbecken und Dusche – dieser Wunsch wird sich für Familie Zaremba aus Tiefensee aus Zeitgründen sicher nicht erfüllen. Aber: Dank der LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ kommt die zehnköpfige Familie aus dem Bad Dübener Ortsteil diesem Traum nun ein entscheidendes Stück näher. Denn dank der großen Spendenbereitschaftsind schon über 8000 Euro zusammengekommen.

Endlich ein schönes Bad

Ein Betrag, der hilft, dass eine Firma beauftragt werden kann, aus der Baustelle ein funktionierendes Bad zu machen. Paula (2), Fabrice (5), Fabienne (7), John (8), Marc (10), Emilia (12), Florentine (14), Tim (16) und ihre Eltern sind dankbar, dass so viele Menschen Anteil nehmen und freuen sich, dass bald alles besser wird. Dann haben die Zeiten, in denen ein Waschbecken ebenso fehlt wie eine Dusche, der Raum nicht geheizt werden kann, das warme Wasser aus der Küche geholt werden muss, endlich ein Ende. Vorstellungen, wie alles mal aussehen könnte, haben die Kinder schon einige. Aber eigentlich ist der Wunsch ganz profan: Endlich ein schönes Bad.

Arbeiten sollten längst beginnen

Das Material für den Ausbau hatten Doreen und Daniel Zaremba (beide 36) bereits gekauft. Das Verlegen der Leitungen, Arbeiten für die Stromversorgung, Anbringen der Fliesen, die Installation von Dusche und Waschbecken sollten starten, dann warf ein Magendurchbruch den Familienvater vollends aus der Bahn. Anpacken kann er seit der OP nicht mehr, die Arbeiten ruhen, was im ganzen Haus deutlich sichtbar ist und die Lebensbedingungen erschwert. Einfach so eine Firma beauftragen, ist für die zehnköpfige Familie aus finanziellen Gründen aber nicht drin.

LVZ und Diakonie Delitzsch-Eilenburg sind Partner

Die LVZ und die Diakonie Delitzsch-Eilenburg haben das Projekt gemeinsam gestartet, wollen das gespendete Geld in den Bad-Ausbau stecken, aber auch die Kinder unterstützen, sie einkleiden, ihnen einen Ausflug oder Aufenthalte in Ferienlagern ermöglichen. „Ich bin sehr froh, dass wir so viele Menschen mit unserer Aktion erreichen. Vielen lieben Dank an alle Spender, die das Licht im Advent hell leuchten lassen, die das Schicksal dieser acht Kinder berührt“, sagt Redaktionsleiter Frank Pfütze. „Dankbar und froh, dass wir so viele Spender gefunden haben und dass sich das Licht im Advent so etabliert hat“, ist auch Diakonie-Geschäftsführer Tobias Münscher-Paulig. „Es geht um Kinder und Jugendliche, denen hier vor allem geholfen wird. Schön, dass so viele Mitmenschen ein Herz dafür haben.“

So können Sie spenden: Hier wird’s erklärt.

Von Kathrin Kabelitz