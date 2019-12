Tiefensee

Das Leben ist eine Herausforderung, erst recht für eine Familie mit acht Kindern. Das wissen die Zarembas aus dem Bad Dübener Ortsteil Tiefensee nur allzugut. Unterstützung jedweder Art tut immer gut und wird dringend gebraucht, wenn wie hier ein Hausumbau-Projekt krankheitsbedingt ruhen muss. Die Lebensbedingungen für Doreen und Daniel Zaremba, Paula (2), Fabrice (5), Fabienne (7), John (8), Marc (10), Emilia (12), Florentine (14), Tim (16) sind deshalb deutlich erschwert und die zehnköpfige Familie wünscht sich, dass sich das bald ändert.

Die cremefarbenen Fliesen liegen schon bereit

Seit einem Magendurchbruch kann der Familienvater nicht mehr schwer heben oder anpacken. In dem Altbau muss aber noch eine Menge gemacht werden, eines der drängendsten Probleme ist neben dem Verlegen der Stromleitungen das einzige Bad im Haus. Keine Spur von Wohlfühlatmosphäre, eher katastrophale Bedingungen. Fabienne, Emilia und John und deren Geschwister können sich noch gar nicht so richtig vorstellen, wie es mal ist, wenn die cremefarbenen Fliesen die kahlen Wände bedecken, das Waschbecken hängt, die Dusche installiert ist, kurzum, das Bad so aussieht, dass es den Namen auch verdient. Da die Materialien schon bereitstehen, Handwerker sofort anfangen könnten, braucht die Familie Unterstützung, um diese Menpower bezahlen zu können.

Familie Zaremba ist dankbar für die Unterstützung

Dass die LVZ-Leser schon eifrig gespendet haben, nimmt Doreen Zaremba überwältigt auf. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen Anteil nehmen. Das ist ein richtig schönes Gefühl, dass es Leute gibt, die helfen wollen und nicht alles nur negativ sehen“, so die 36-Jährige.

Die Diakonie Delitzsch/ Eilenburg ist bei dieser Aktion Partner der LVZ. Weitere Spenden sind willkommen.

So können Sie spenden: Hier wird’s erklärt.

Von Kathrin Kabelitz