Leipzig

Das Licht geht aus, das Spiel beginnt. Die vier alten Damen sitzen plötzlich nicht mehr an einem normalen Tisch, sondern im Dunklen an einem Zaubertisch. Ein Beamer, der unter der Decke hängt, wirft kleine bunte Blumen auf die Tischplatte. Sie tanzen herum, und wer sie fängt und mit der Hand antippt, bei dem vergrößern sie sich immer mehr. Bis sie fast so groß sind wie der ganze Tisch. „Erst ganz klein, dann ganz groß, das gefällt mir! Das ist wie Zauberei“, lächelt Franziska Wettstein entzückt. Die 77-Jährige lebt im Diakonie-Pflegeheim „Albert Schweitzer“ im Täubchenweg und ist dort als „Blumenfee“ bekannt, denn sie gießt zweimal wöchentlich alle Blumen. Auch deshalb macht ihr das Blumenspiel besonders viel Spaß.

Magischer Tisch bringt digitale Angebote ins Pflegeheim

Sozialbetreuerin Elisabeth Herzog (Zweite von rechts) muss kaum unterstützend eingreifen, wenn die Heimbewohner sich mit der Tovertafel beschäftigen. Quelle: Dirk Knofe

Das interaktive Spielgerät heißt eigentlich Tovertafel, das niederländische Wort „Tover“ bedeutet Zauberei, Magie. Das Albert-Schweitzer-Heim besitzt seit etwa einem Jahr eine Tovertafel. Sozialbetreuerin Elisabeth Herzog (55) klickt per Fernbedienung die gewünschten Spiele an. Ihre Schützlinge gehören zwar zu einer Generation, die weder Spielkonsolen noch Touchscreens kennt, doch das macht nichts. Sie benötigen kaum Hilfe, wenn sie digital einen Adventskranz mit Kugeln, Glöckchen und Schleifen schmücken, wenn sie eine Geburtstagstorte dekorieren oder Puzzleteile zusammensetzen. Langsames Reagieren ist kein Problem, das Angebot ist ruhig und niedrigschwellig und bedarf keinerlei Materialien. Die untermalenden Töne und Melodien tragen zu einer entspannten Atmosphäre und zum Mitsummen bei.

Schwer Demente aus der Apathie holen

Entwickelt wurde die Tovertafel im Rahmen einer Doktorarbeit an der Technischen Universität Delft (Niederlande). Sie eignet sich besonders, um Menschen mit schwerer Demenz oder geistiger Behinderung, die man mit Worten nicht mehr erreichen kann, aus ihrer Apathie zu holen, ein bisschen in Bewegung zu bringen und Emotionen zu wecken. Aber natürlich haben auch Menschen weitab von Demenz Freude an den Spielen. Eine Tovertafel kostet etwa 7000 Euro. Bei der Leipziger Diakonie gibt es solch ein gutes Stück bisher nur einmal, nämlich im Albert-Schweitzer-Heim. Das hat Gefallen an der Sache gefunden, würde neben der fest installierten gern noch eine mobile Tafel sowie zusätzliche Spiele erwerben.

Fähigkeiten alter Menschen erhalten und fördern

Die 88-jährige Gisela Keller (im Rollstuhl) ist mit vollem Eifer dabei beim Bewegungsspiel mit Luftballons mit Praktikantin Rüya in der Diakonie-Tagespflege im Matthäistift. Quelle: Christian Modla

Aber auch die anderen Pflegeheime und Einrichtungen der Diakonie haben Interesse an der Zaubertafel. Zum Beispiel die Tagespflege im Matthäistift in Stötteritz. Dort werden alte Menschen betreut, die noch zu Hause wohnen, entweder mit dem Partner, mit den Kindern oder ganz allein. Einen oder mehrere Tage pro Woche verbringen sie unter fachkundiger Betreuung im Matthäistift, vom Frühstück bis zur Vesper. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagespflege lassen sich viel einfallen, um motorische Fähigkeiten, Konzentration und Erinnerungsvermögen der betagten und oft auch dementen Menschen zu fördern. Gesellschaftsspiele, Merkspiele, Lesen und Vorlesen, Basteln, Tanzen, Musizieren oder Gymnastik im Rollstuhl stehen regelmäßig auf dem Wochenplan. „Mit einer Tovertafel könnte man mal wieder neue Sachen machen“, meint Anja Kohlhaase (45), die Leiterin der Tagespflege. Demente Menschen benötigen einerseits feste Strukturen, andererseits aber wechselnde Anregungen. Und Ronny Seidel (45), Leiter der gesamten Pflegeeinrichtung, denkt noch viel weiter: „Die Digitalisierung wird irgendwann auch bei uns ein Muss sein, künftige Generationen werden daran gewöhnt sein. Wir werden uns verändern, und dazu müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen.“

Außenansicht vom Matthäistift in Stötteritz (links) und vom Albert-Schweitzer-Heim im Täubchenweg. Quelle: Christian Modla, Dirk Knofe

Diakonie ist Spendenempfänger in Leipzig

Die Diakonie ist Partner der diesjährigen LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ in Leipzig und möchte den Spendenerlös speziell für alte und pflegebedürftige Menschen verwenden. Mit dem Geld sollen zusätzliche Angebote wie eine Fahrradrikscha (siehe LVZ vom 27. November), Hundetherapie (siehe LVZ vom 4. Dezember) oder eben die Zaubertafel finanziert werden. Mit mehr als 50 Einrichtungen und rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Diakonie der größte Wohlfahrtsverband in Leipzig und Umgebung.

Von Kerstin Decker